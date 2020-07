Un adolescente muere en circunstancias misteriosas en zona sin policía de Seattle La muerte de Mays es la segunda que se registra en la llamada zona libre de policías instaurada en Seattle tras las protestas por la muerte de George Floyd y que las autoridades finalmente desmantelaron el miércoles. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Un adolescente de 16 año murió de varios de disparos en la llamada zona libre de policías de Seattle, WA, cuando supuestamente huía con un amigo en un vehículo que acababa de robar y sin que se haya esclarecido quién abrió fuego. Antonio Mays Jr., de 16 años, y su acompañante, de 14, recibieron los disparos cuando trataban de ingresar el lunes a la zona sin policía situada en el barrio de Capitol Hill después de que hubieran sustraído el vehículo a punta de cuchillo y con el aparente ánimo de esconderse allí de la policía, según el testimonio de “su hermana de calle” Ciara Walker, reportó el diario Daily Mail. "Lo siguiente que escuché fue un estallido y el pop, pop, pop, y uno de ellos gritó: 'Ah, mi..da, dieron, no quiero morir'. Entonces el teléfono se cortó", dijo Walker, quien aseguró que los dos jóvenes estaban siendo perseguidos por supuestos elementos de seguridad de la zona conocida como CHOP constituida tras las protestas por la muerte de George Floyd. Image zoom Ted S Warren/AP/Shutterstock Walker agregó en la entrevista que ella vivía con los dos adolescentes y su esposo en una tienda en un parque y que apenas los conocía de unos meses atrás. Mays fue encontrado muerto dentro de un todoterreno de la marca Cherokee de color blanco, mientras que el otro joven, cuya identidad aún no ha sido revelada, sobrevivió y se encuentra internado en estado crítico en un hospital, informó el blog Capitol Seattle. La muerte de Mays es la segunda registrada en la polémica zona tras la de Lorenzo Anderson, de 19 años, el pasado 20 de junio en un tiroteo en que un hombre de 33 años resultó herido, informaron de medios locales. La alcaldesa de Seattle, Jenny Durkan, finalmente ordenó el miércoles el desmantelamiento de la zona y la entrada de fuerzas policiales, que desde entonces han protagonizado enfrentamientos con activistas. Sobre el asesinato de Mays, hasta el momento no se ha producido ningún arresto y el caso aún está en investigación.

