Muere adolescente al intentar salvar la vida de su hermanastro Los jóvenes de 14 años vacacionaban en la Florida cuando un hombre abrió fuego en su contra tras un aparente malentendido. Por Isis Sauceda/Los Angeles Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Lucas Salmon y su hermanastro, ambos de 14 años, se encontraban disfrutando de unas vacaciones con sus padres en la playa en un resort de la Florida cuando un desconocido abrió fuego hiriendo a los adolescentes originarios de Louisville, Kentucky. Salmon murió al instante tras recibir varios impactos de bala mientras intentaba proteger a su hermanastro, cuyo nombre no ha sido divulgado. Las autoridades confirmaron el incidente ocurrido en Panama City Beach la tarde del 23 de marzo tras el arresto del presunto hombre armado, Christopher Lawrence Cox, de 37 años. "Los oficiales están investigando lo ocurrido entre los tres [involucrados] antes de la balacera", expresó el departamento de policía de la localidad en un comunicado de prensa. "Al llegar [al lugar] los oficiales detectaron a un hombre blanco [Cox] huyendo de la locación y subsecuentemente fue detenido sin incidentes". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De acuerdo a la madre del niño sobreviviente —quien no se encontraba en la Florida y que prefirió no ser identificada— los niños se disfrutaban de un día de playa como cualquier otro adolescente en vacaciones de primavera. "Estaban siendo niños", comentó la mujer a una estación de televisión de Louisville. "Estaban escuchando música en YouTube [cuando] un hombre los abordó y les pidió un cigarrillo. Por supuesto que son niños, por lo que dijeron que no [tenían]". Christopher Cox Image zoom Christopher Cox | Credit: PANAMA CITY BEACH POLICE DEPARTMENT La mamá del niño que sobrevivió agregó que las vacaciones de los chicos recién empezaban cuando sucedió el incidente. "Me acababa de enviar fotos de ellos en la playa, jugando en tablas de boogie, y luego a las cinco de la mañana recibo la llamada de que ambos habían sido baleados", dijo. "[Lucas] brincó frente a su hermano e hizo todo lo posible por protegerlo y le salvó la vida". De acuerdo a la madre del adolescente fallecido, Amy Salmon, su hijo fue impactado primero en la parte superior del cuerpo y procedió a proteger a su hermanastro para que éste buscara ayuda. "Él es un protector en todos los aspectos, es el hermano mayor, es el protector de todos", comentó Amy Salmon, de acuerdo a reportes publicados en la revista People. Según sus declaraciones, el incidente se suscitó debido a un inocente malentendido por parte de los chicos, quienes pensaron que la mochila de Cox pertenecía a la familia. "Lucas fue a recoger sus mochilas y tomó la mochila de ese hombre", explicó Amy Salmon al canal local, WLKY. Las autoridades confirmaron esto y agregaron que Cox declaró que sintió que los niños intentaban robarle, por lo que disparó en su contra. "Cuando le preguntaron qué hubiese pasado si la víctima hubiese robado su mochila, declaró que hubiera perdido su pistola, lo cual no estaba dispuesto a hacer", según la declaración jurada. Cox, quien aparentemente también es originario de Louisville, Kentucky, enfrenta cargos por asesinato e intento de asesinato, y deberá comparecer ante el juez el 26 de abril. De acuerdo a récords digitales publicados en medios locales, un hombre del mismo nombre, edad, y ciudad donde vive Cox fue enjuiciado en el 2018 por asalto en cuarto grado durante un incidente de violencia doméstica en el que la madre del individuo resultó ser la víctima.

