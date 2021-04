Muere Adam Perkins, joven estrella de la red social Vine, a los 24 años La triste noticia fue confirmada por su hermano gemelo. Así fue cómo se despidió para siempre de su mejor amigo y creador del video viral ‘Welcome to Chilli’s”. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Adam Perkins, una joven estrella de la desaparecida red social Vine conocido por sus cómicos videos y parodias virales, murió el pasado fin de semana a los 24 años. La noticia de su fallecimiento fue confirmada en Instagram por su hermano gemelo Patrick Perkins, quien no reveló la causa del fallecimiento. "Mi hermano Adam Perkins falleció el domingo anterior, el 11 de abril", escribió Perkins, de 24 años, en un extenso homenaje a su hermano y mejor amigo. "Ni siquiera puedo expresar con palabras lo que esta pérdida significa para mí. A menudo me preguntan, '¿cómo es ser un gemelo?' Y mi respuesta suele ser, '¿cómo es no ser un gemelo?' A lo que añadió: "Ser gemelo es una parte muy central de mi identidad, es todo lo que he conocido y estoy luchando por encontrar las palabras para explicar cómo será para mí vivir en este mundo sin él, mi mejor amigo". Según el New York Post, Adam se graduó de la Universidad de Nueva York con un título en composición musical y lanzó su primer álbum, Latch Relay, en 2018 bajo el nombre Plas Teg. Tras confirmarse su muerte, cientos de seguidores devastados inundaron las redes sociales con sus tributos y ofrecieron sus condolencias a Patrick y su familia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Pasamos casi todos los días y noches en 2020 y 2021 juntos en nuestra pequeña casa hasta que me mudé temporalmente a Oregon. Estuvimos allí el uno para el otro durante el año más difícil de nuestras vidas. Podría haber hablado de él durante horas, pero solo digo una cosa en este momento: él y yo hablamos de cómo nos gustaría que nos recuerden tras nuestra muerte, y él dijo que le gustaría ser recordado por su arte… su música", lamentó en redes su exnovio Kelton Elliott. En Twitter, algunos de sus seguidores llamaron a Perkins una "leyenda de Vine" y recordaron algunos de sus videos más conocidos como el famoso 'Bienvenido a Chilli', que cuenta con más de 26 millones de reproducciones desde que se compartió por primera vez en 2015.

