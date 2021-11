¡Hollywood consternado ante la muerte del Joey Morgan! Omar Chaparro despidió así a su compañero de Compadres El simpático actor de películas como Zombie Camp, coprotagonista junto a Omar Chaparro de Compadres, ha fallecido. Aquí los detalles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La noticia del fallecimiento del joven Joey Morgan a los 28 años ha pillado a Hollywood por sorpresa y los compañeros de rodaje de su corta pero prolífica vida lloran consternados su repentina muerte. Desde su debut en 2015, el simpático pelirrojo había aparecido en cortos, series y películas, como la exitosa Zombie Camp o Flower, figurando como coprotagonista de la película mexicana Compadres junto a Omar Chaparro. Chaparro, quien arrasa ahora también en el mundo de la música tras su crossover a Estados Unidos con su tema Las locuras mías, lloró hoy así la muerte de su colega y amigo desde sus historias de Instagram. "Te extrañaré, my friend", expresó compartiendo un feliz retrato de antaño en el que ambos aparecen sonriendo. Joey Morgan Omar Chaparro Credit: IG Omar Chaparro SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Muy joven para irte, amigo", reflexionó después sobre el cartel de la película que ambos protagonizaron, junto a los actores Eric Roberts, Erick Elías, Aislinn Derbez y Kevin Pollak. Joey Morgan Omar Chaparro Credit: IG Omar Chaparro Joey Morgan Credit: Getty Images El director Christopher Landon fue de los primeros que lamentó su pérdida después de que Hollywood Reporter diera la noticia: "Joey Morgan llegó a mi vida hace nueve años, cuando rodé Scouts. Era tranquilo, divertido, inteligente y considerado. Desprendía magnetismo cuando las cámaras comenzaban a grabar. Falleció hoy y la noticia me rompe el corazón", expresó el pasado domingo. "Qué honor haberle conocido". Patrick Schwarzenegger, uno de sus compañeros en Zombie Camp, no podía creer lo sucedido en el feed de la actriz Zoey Deutch quien también le despidió en sus redes: "¿Qué? ¡No! Era una estrella, tan brillante y cómico cuando trabajé con él… Wow. ¡Qué horror!", exclamó el joven actor. Joey Morgan Omar Chaparro Credit: Getty Images Nos comunicamos con Omar Chaparro, quien nos concedió estas declaraciones exclusivas: "Joey era un muchacho muy noble y generoso en el set, juguetón y chistoso, pero a la vez tímido y sensible". Descanse en paz.

