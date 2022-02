Muere a los 31 años el actor de The Walking Dead, Moses J. Moseley Moseley es conocido por su papel de Mike, una de las mascotas zombis de Michonne (interpretada por Danai Gurira), en The Walking Dead. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Moses J. Moseley Moses J. Moseley | Credit: (Photo by Paul Archuleta/Getty Images) Murió el actor Moses J. Moseley, conocido por su papel en The Walking Dead. Tenía 31 años. "Fue amado por todos los que lo conocieron. Una luz tan brillante en los ojos de todos", dijo el gerente de Moseley en un comunicado a PEOPLE el lunes. La declaración continuó: "Moisés era una persona increíble y si tuvieras la oportunidad de conocerlo, habría hecho que tu día fuera increíble. Tenía mucho talento, era un gran amigo, del tipo al que podrías llamar para cualquier cosa. Siempre estaba emocionado. sobre la vida y el trabajo en el negocio del entretenimiento". Moseley fue encontrado muerto en Stockbridge, Georgia, el miércoles, según TMZ, que fue el primero en informar la noticia. Su forma de muerte está actualmente bajo investigación. La policía de Stockbridge no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de PEOPLE. Moseley es mejor conocido por su papel de Mike, una de las mascotas zombis de Michonne (interpretada por Danai Gurira), en The Walking Dead en 2012 y 2015. Tras la noticia de su muerte el lunes, AMC emitió un comunicado en las redes sociales que decía: "Nuestros pensamientos y oraciones están con nuestro miembro de #TWDFamily, Moses J. Moseley". Además de The Walking Dead, Moseley también apareció en la película Attack of the Southern Fried Zombies de 2017. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sus otros proyectos incluyen Joyful Noise, The Internship, Queen of the South, Watchmen y Blood Scroll: Horror Stories.

