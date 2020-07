Muere un abuelo que se contagió de coronavirus luego de que su nieta fuera a una fiesta La joven de 20 años, que se había reunido con sus amigos, no tenía síntomas cuando visitó a sus abuelitos. Luego su estado empeoró, perdió la conciencia por 10 días y se despertó con la trágica noticia. Aquí los detalles. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Un abuelo en Texas falleció por la COBID-19 luego de que su joven nieta lo hubiera contagiado de coronavirus tras haber asistido a una fiesta, informaron medios locales. Según el jefe de medicina del Hospital Parkland de Dallas, Dr. Joseph Chang, la paciente de 20 años era portadora del virus cuando tras la reunión con sus amigos visitó a sus abuelos, aunque tenía no tenía síntomas que lo evidenciara. Image zoom Pablo Miranzo/SOPA Images/LightRocket via Getty Images "Antes de que fuera sintomática, visitó a sus abuelos de 80 años y se enfermaron", dijo Chang al canal local WFAA. Agregó que cuando la joven sus sus abuelos empeoraron, tuvieron que ser ingresados a la unidad de cuidados intensivos. De acuerdo con el canal, la joven estuvo inconsciente por unos 10 días y cuando despertó, se enteró de que su abuelo había fallecido el día anterior. Sus nombres no se han hecho público. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Cada vez que un grupo se reúne, y en este punto son 20 o más, hay al menos una persona en ese grupo que tiene coronavirus dentro de su cuerpo y es posible que lo contagie", dijo el experto a Fox a principios de mes. “Ponte la máscara. Es la única forma de prevenirlo si estás en alguno de estos grupos”. "La fatiga en los rostros de las personas es algo difícil de cuantificar. Es difícil para mí describirlo", dijo Chang al referirse a su preocupación por el estado emocional de su personal al ser testigo de este y otros trágicos casos.

