Muere abuelito afuera de una farmacia en México ¿qué le pasó? Un señor llegó a una farmacia de Torreón, Coahuila, con el fin de ser atendido por un médico del lugar; sin embargo, falleció en el lugar. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Un hombre llamado Pablo Favila Espinoza, según informes de la Fiscalía General del Estado (FGE), murió afuera de una farmacia en Coahuila, México, cuando trataba de recibir atención médica ante la falta de respiración que presentaba. La semana pasada, el abuelito de 63 años resultó positivo con COVID-19 y, este lunes 17 de enero de 2022, presentó dificultades de salud que obligaron a sus familiares a buscar apoyo. El señor esperaba la consulta en la farmacia ubicada en el bulevar Senderos esquina con la antigua carretera a San Pedro en Torreón. Cuando el doctor pudo atenderlo les comentó que Favila Espinoza ya no contaba con signos vitales, según dieron a conocer los medios de comunicación locales. De hecho, se mencionó que el hombre tenía otros padecimientos crónicos como diabetes e hipertensión. Tras el fallecimiento, se informó lo ocurrido al Ministerio Público; acto seguido, se presentaron al lugar agentes de la Policía Estatal y Municipal, quienes confirmaron el deceso y dieron parte a las autoridades de la Fiscalía de Coahuila de la Delegación Laguna I que fueron los encargados de registrar el deceso. El cuerpo del occiso fue trasladado a bordo de una unidad particular de servicios funerarios al Servicio Médico Forense, donde se le practicaría la necropsia de ley. Tras este procedimiento, se entregarían los restos a su familia para que se lleve a cabo el sepelio correspondiente. Walgreens Credit: Jeffrey Greenberg/Education Images/Universal Images Group via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Se desconoce si Pablo Favila Espinoza contaba con el esquema completo de vacunación. El Gobierno de México, en su portal oficial, recomienda a las personas mayores de 60 años que se protejan ante el COVID-19. En especial, si padecen diabetes, hipertensión, obesidad o enfermedades crónicas respiratorias.

