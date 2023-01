Muere joven abogado de California mientras celebraba su primer aniversario de bodas en México: cayó de un balcón Elliot Blair, de 33 años, falleció este fin de semana en Rosarito. Autoridades dicen que fue un accidente, pero sus parientes tienen sus dudas. Aquí el reporte. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La familia del Elliot Blair, de 33 años y originario de California, se encuentra desconsolada y en búsqueda de respuestas luego del inesperado fallecimiento del joven abogado quien falleció mientras se encontraba de vacaciones en Rosarito, México. La víctima —que se desempeñaba como defensor público en el condado de Orange— murió a horas tempranas del 14 de enero mientras se hospedaba en el lujoso hotel Las Rocas Resort and Spa, donde celebraba su primer año de matrimonio junto a su esposa, Kim Williams. Las autoridades locales dijeron que Blair murió tras caer de un balcón del hotel, según informó la estación KTLA reports en Los Ángeles. El Fiscal General del Estado de Baja California afirmó que la muerte del joven abogado era el resultado "de un desafortunado accidente ocasionado por una caída desde un tercer piso", según reportó por su parte el Orange County Register. Sin embargo el inesperado suceso ha despertado las sospechas de los familiares de Blair quienes afirman que él no habría muerto a causa de un mero incidente, sino que sería "víctima de un crimen brutal", según exclamaron sus allegados en un mensaje publicado en GoFundMe donde se recaudan fondos para ayudar a los familiares de la víctima. Elliot Blair Credit: GoFundMe SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Tenemos todas las razones para creer, basados en la evidencia, que pudo haber mano negra", exclamó por su parte un familiar de la hoy viuda, Kim Williams, a la cadena told ABC7. Las sospechas son tales, afirma dicha persona, que incluso han contratado ya a un investigador privado. Por su parte, Martin Schwarz, colega de Blair en la oficina de defensores públicos del condado de Orange, afirmó que se encuentra trabajando con las autoridades para obtener más información sobre el caso. "Hemos estado en contacto con la familia y tratando de ayudarlos en lo que podamos durante estos momentos difíciles", afirmó. "Incluyendo trabajar con autoridades locales y federales para que puedan brindarnos respuestas [al respecto]".

