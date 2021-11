Muere a los 28 años la diseñadora de Kendall Jenner, Lady Gaga y Amal Clooney Federica Cavenati, cofundadora de la marca inglesa 16Arlington, también conquistó con su talento a Lena Dunham, quien desfiló para la firma y escribió un bellísimo obituario en su cuenta de Instagram. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Federica Cavenati Federica Cavenati | Credit: Photo by Stuart C. Wilson/Getty Images El mundo de la moda internacional está de luto, una de sus representantes más talentosas, Federica (Kikka) Cavenati, murió a los 28 años a causa de una "rápida y repentina enfermedad", de acuerdo con un breve comunicado que compartió su familia. Su nombre pasará a la historia por sus creaciones frescas y atrevidas. Cavenati fue cofundadora —al lado de su pareja y socio Marco Capaldo— y diseñadora de la firma 16Arlington, que tiene como objetivo el recuperar el glam de los años 20, en confecciones que son aptas para todo tipo de cuerpos, con un toque de excentricidad, desde su sede en Londres. Federica Cavenati y su pareja y socio, Marco Capaldo. Federica Cavenati y su pareja y socio, Marco Capaldo. | Credit: Federica Cavenati y su pareja y socio, Marco Capaldo. Los diseños de Kikka habían logrado captar la atención de empresas como Net-a-Porter, Browns Fashion o Bergdorf Goodman, además de conquistar a actrices y cantantes que han lucido sus creaciones como Lady Gaga, Jennifer Lopez, Amal Clooney, Kendall Jenner o Lena Dunham. Últimamente Cavenati había tenido que lidiar con el estrés de que sus diseños, pensados para grandes eventos, no encontraban lugar en una sociedad en el encierro absoluto, debido a la pandemia de Covid-19, sin embargo, la firma logró vencer este duro momento gracias al apoyo del British Fashion Council. Será en febrero cuando se presente la que se convirtió en la última colección de Federica para 16Arlington, durante la London Fashion Week. Marco ha decidido que las pasadas se convertirán en un homenaje para su novia y diseñadora. Además, su amiga y modelo en el desfile otoño-invierno 2020, Lena Dunham, le dedicó un sentido mensaje. "La primera vez que conocí a mi amiga Kikka Cavenati, tardé unos 10 minutos en darme cuenta de lo hermosa que era. Y es decir bastante, porque Kikka era sobre todo preciosa, cabello cobrizo brillante, enormes ojos de Bambi, los labios jugosos por los que cualquier mujer pagaría mucho dinero", describió Lena. Dunham también destacó de Federica que tenía "unos dientes perfectos con el suficiente carácter para ser encantadores. Y su belleza, de la que es tan fácil alardear, palidecía en comparación con lo bien que hacía sentir a otras mujeres". La modelo enalteció que "Kikka vivía para ayudar a otras mujeres a reconocer su belleza". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lena recalcó que esa fue "una cualidad inherente" de su querida amiga, con quien resumió su relación con unas sentidas palabras: "Nadie que se haya cruzado en su camino volverá a ser el mismo" y, a manera de augurio, expresó que "tampoco la moda" podría ser igual, después de sus creaciones.

