Fallece a los 113 años mujer que se hizo famosa por bailar con Barack y Michelle Obama en la Casa Blanca Virginia McLaurin falleció este lunes. El video donde aparece bailando con el expresidente ha sido visto más de 70 millones de veces. Aquí el reporte. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Virginia McLaurin Virginia McLaurin | Credit: Kate Patterson for The Washington Post via Getty Images A sus 106 años cumplió su sueño de visitar la Casa Blanca y bailar con el presidente de la nación. Y ante sus ojos pasaron más de un siglo de sucesos históricos. Ahora, los ojos de Virginia McLaurin se han cerrado a los 113 años de existencia. La adorable ancianita que se hizo viral bailando con Michelle y Barack Obama exhaló su último suspiro este lunes, según indicó su famiia por medio de un comunicado en Facebook. "Con mucho pesar queremos informarles que Ms Virginia McLaurin falleció la mañana [de este lunes]. Se encontraba bajo cuidados en un hospicio desde hace un par de días", reza el mensaje. "Ella vivió una vida increíblemente plena y apreciaba todo el cariño que recibía de la gente… en todos lados a donde iba. (Antes de la pandemia, claro está – en los últimos años permaneció encerrada [en casa].)", puntualiza el mensaje. "¿Cuál es el secreto para seguir bailando hasta los 106 años? Observen a Virginia McLaurin de 106 años realizar su sueño de visitar la Casa Blanca y conocer el president Obama", decía el post del 21 de febrero del 2016 donde se publicó este video de McLaurin con el expresidente y la exprimera dama. El video ha sido visto más de 70 millones de veces desde su publicación. McLaurin —quien el próximo mes de marzo cumpliría 114 años de vida— nació en Carolina del Sur en 1909 y se mudó a Washington, D.C., en 1939, según indica una resolución del cabildo de la capital emitido en el 2016 honrando a la longeva mujer. McLaurin trabajó durante años como niñera y costurera, se indica en dicho documento. Un post de la exprimera dama Michelle Obama deseándole un feliz cumpleaños a McLaurin cuando alcanzó los 110 años de vida: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¡Que en paz descanse!

