Muere a balazos una joven de Texas mientras dormía Crystal Rodríguez dormía pacíficamente en su habitación cuando fue impactada por una bala perdida que penetró su hogar. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las autoridades de Dallas, Texas, buscan al responsable de iniciar una balacera durante la madrugada de este martes, que acabó con la vida de la joven Crystal Rodríguez. De acuerdo a los reportes policiales, una bala perdida penetró la habitación de la joven de 18 años, impactándola en la espalda. "Estaba acostada en su cama, estaba durmiendo", expresó la madre de la víctima Crystal Vital, según el diario The Dallas Morning News. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Vital detalló que, al escuchar los fuertes impactos de balas que parecían venir de dentro de su casa, acudió a la habitación de su hija, encontrándola en el piso rodeada de sangre e intentando desesperadamente respirar. La madre levantó la camisa de la joven y fue que se percató de su herida. "No entiendo cómo alguien haría esto. ¿Por qué querrían lastimarme a mi o a mi familia?", se lamentó. Rodríguez fue trasladada a un hospital cercano donde desafortunadamente falleció, reportó People. Crystal Rodriguez El incidente ocurrido alrededor de las 2:30 de la madrugada dejó, además, agujeros de bala en un auto estacionado en la cochera de la casa escondida en una tranquila zona residencial, así como un casquillo a unos pasos del lugar de los hechos, según la evidencia recaudada por las autoridades. Por el momento, no se ha identificado a ningún sospechoso, por lo que las autoridades continúan su investigación. "Este [incidente] me enoja. La pérdida sin sentido de una vida", expresó el jefe policial Eddie García, según el diario. "Estamos en la etapa temprana de la investigación y es verdaderamente trágica. Solo espero que pueda recibir una llamada cuando nuestras unidades rastreen a este individuo o individuos, para poder ser testigo del arresto". Garcia reveló que la familia de Rodríguez no parecía estar involucrada en ninguna actividad criminal o riesgosa que los convirtiera en blanco de los asesinos, sino que parecía haber sido una muerte al azar, según la estación local Fox 4 News. "Los sospechosos que buscamos son unos cobardes que no respetan la vida humana, que dispararon indiscriminadamente hacia una casa y cobraron la vida de una joven de 18 años. Esa es su descripción", dijo el oficial. "Fue un acto cobarde. Cuando pasan cosas como esta, me enojo, lo tomamos personal, yo lo tomo personal. Los hombres y mujeres de este departamento lo toman personal". Gun shell casing at crime scene. Gun violence, mass shooting and homicide investigation concept. Credit: Getty Images A través de una cuenta de recaudación de fondos GoFundMe, creada por una amiga de la víctima, la familia espera poder ofrecer una sepultura digna a la estudiante recién graduada de preparatoria. "Ella no merecía lo que le sucedió", expresó Vital. "Quien haya hecho esto, quiero que pague con su vida". Cualquiera con información, favor de comunicarse con el detective Abel López al (214) 671-3676. La unidad de detención del crimen ofrece una recompensa de hasta $5,000, a quien aporte información que lleve al arresto y condena de los responsables. Favor de llamar al (214) 373-8477. La llamada puede ser anónima.

