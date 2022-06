Muere sorpresivamente a los 59 años la periodista española Myriam Romero Los medios españoles están de luto ante el fallecimiento de unos de sus pilares, Miryam Romero. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El domingo 12 de junio de 2022, se dio a conocer la muerte de Myriam Romero, fue la televisora Antena 3 quien dio a conocer la noticia; debido a que por años esta periodista trabajó en sus diversos espacios informativos. "En la redacción de Antena 3 Noticias estamos desolados por la pérdida de Miryam e Inma. Éste ha sido nuestro homenaje a ellas y sus familias. Siento mucho haberme roto al contarlo. Dicen que el exceso de verdad nunca es malo. Aquí había mucha verdad", mencionó su colega Mónica Carrillo en un mensaje que dio a conocer en su cuenta de Twitter. Acompañó el texto con el video del homenaje que realizaron en televisión a la periodista y a una productora de televisión de nombre Inmaculada Salvador, quien también falleció. De momento, se desconocen las causas del deceso de Romero; sin embargo, su sorpresivo deceso ha causado sorpresa. "Noticia muy triste y dolorosa: hoy han fallecido dos compañeras de Antena 3 Noticias: Miryam Romero e Inmaculada Salvador. Desde aquí, mandamos un fuerte abrazo a familiares, amigos y allegados. Descansen en paz", escribió dicha empresa en la misma red social. Myriam Romero Credit: Captura de pantalla TVE SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Como periodista se desarrolló en radio en televisión, en las compañías Cadena Cope, TVE, Antena 3 Radio, TVE y Antena 3 Televisión. Durante años fue presentadora de diversos noticiarios a lado de Roberto Arce, Pedro Piqueras y Luis Herrero. En la última empresa se convirtió en subdirectora y editora de los espacios informativos, fue considerada una pionera de estos espacios informativos. Los últimos dos años, se dedicó a ser la editora del noticiario de las 9 de la noche; el cual era conducido por Vicente Vallés. Los compañeros de Myriam Romero han mostrado su pesar ante esta lamentable noticia y le han rendido homenajes en televisión y redes sociales.

