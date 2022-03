Piden ayuda para hispano de 23 años que fue arrollado y gravemente herido en una carrera de autos clandestina Christopher Brito quedó en condición crítica tras ser arrollado mientras observaba el evento realizado en las calles de Nueva York: "No puede hablar (...) moverse o comer". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Christopher Brito Credit: Instagram La familia del joven Christopher Brito, de 23 años, está pidiendo ayuda para solventar los gastos médicos del muchacho que fue arrollado hace unos días en un céntrico crucero de las calles de Nueva York mientras presenciaba una carrera de autos clandestina. A través de su sitio Crime Stoppers la Policía de Nueva York (NYPD, por sus siglas en inglés) dio a conocer un impactante video donde se observa a un auto deportivo color rojo de la marca Infiniti y con la leyende "Tyler Spec" al costado haciendo piruetas y giros tipo "donita". A su alrededor, se observa a varios jóvenes 'toreando' al auto y filmando con su teléfono hasta que uno ellos es se aproxima al auto, cae al suelo y es impactado violentamente por la máquina. Los hechos ocurrieron el pasado domingo hacia la medianoche en el cruce de las calles Vandam y Greenwich, en el barrio de Tribeca, en Manhattan y muy cerca del transitado Holland Tunnel que une a los estados de Nueva York y Nueva Jersey. El video se hizo viral. La víctima fue identificada posteriormente como Brito, quien fue trasladado a un hospital en condiciones críticas tras sufir fractura craneal, lesiones cerebrales y trauma severo, así como fracturas en las costillas, nariz, brazis y la pelvis, según informó la madre del muchacho, Jackie Brito. "Estoy reuniendo fondos para mi hijo único, Christopher", informó por medio de un post de GoFundMe la atribulada mujer. " [Mi hijo] no puede caminar, hablar, moverse o comer en estos momentos. Necesitará cirugías mayores; los médicos dicen que permanecerá en recuperación en cuidados intensivos durante varias de las próximas semanas, posiblemente meses". La NYPD está pidiendo ayuda para identificar al conductor de este vehículo tras el incidente ocurrido el domingo: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Christopher es extrovertido, amable, inteligente, trabaja duro, es respetuoso, motivado y dedicado, especialmente cuando se trata de sus zapatos tennis", prosiguió la madre. "Su padre y yo agradecemos cualquier ayuda y si pueden mantengan a mi hijo en sus plegarias". Si tiene información sobre este incidente, llame a la línea directa de Crime Stoppers de la policía de Nueva York al 1-888-57-PISTA. También puede enviar información al sitio web de CrimeStoppers o en Twitter @NYPDTips.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Piden ayuda para hispano de 23 años que fue arrollado y gravemente herido en una carrera de autos clandestina

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.