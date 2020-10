Una mosca roba cámara en el debate de Mike Pence y Kamala Harris El insecto se posó durante 2 minutos seguidos sobre la cabeza del vicepresidente y la lluvia de memes no se hizo esperar. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El debate por la vicepresidencia de los Estados Unidos que se celebró la noche de este miércoles en Utah ha encendido las redes. Pero porque se discutieran los momentos más acalorados del encuentro entre Mike Pence y Kamala Harris, sino porque una enorme mosca se paró sobre la blanca cabellera del actual vicepresidente y robó cámara durante los -cuéntenlos- 2 minutos que estuvo ahí posada. Todo marchaba de forma civilizada durante el debate que tuvo lugar en la Universidad de Utah y que estuvo moderado por Susan Page, periodista de diario USA Today. En el debate se discutieron temas tan delicados como la pandemia de COVID-19, la crisis económica que esta ha desatado y los conflictos raciales que han sacudido al país en este 2020. Pero nada opacó a la mosca. Nada, excepto los ojos sumamente enrojecidos de Pence que hicieron que muchos se preguntaran si se encontraba bien. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La Casa Blanca se ha convertido en el centro de un brote de COVID-19 que ha infectado al presidente Donald Trump y a su esposa, la primera dama Melania Trump. Dicho brote también ha contagiado del coronavirus novel a 34 personas conectadas con la residencia oficial, según un memorandum interno de FEMA dado a conocer este miércoles por ABC News.

