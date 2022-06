Un mono vestido de sicario muere junto a su dueño en un tiroteo en México Un mono araña vestido de sicario murió junto a su dueño en medio de un enfrentamiento armado en Texcaltitlán, Edomex. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Mono araña/Foto referencial Mono araña/Foto referencial | Credit: Juancho Torres/Getty Images Un mono araña vestido de sicario murió junto a su dueño en medio de un enfrentamiento armado entre miembros del crimen organizado y elementos de la Guardia Nacional, la Marina y el Ejército mexicano en Texcaltitlán, Edomex. Varios medios de prensa mexicanos han reportado la muerte del simio, que estaba vestido con ropa de camuflaje, portaba un chaleco antibalas y llevaba un pañal. El mono fue encontrado muerto en el pecho de su dueño, un joven de unos 20 años, presunto integrante del grupo criminal La Familia Michoacana que también falleció por los impactos de bala, de acuerdo con Milenio. También se reportó que las autoridades realizarán la necropsia del mono, que estará a cargo de un médico veterinario especialista de la Facultad de Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex). SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El tiroteo dejó un saldo de 11 muertos, 10 detenidos y tres policías heridos, y tuvo lugar mientras elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y efectivos de la Guardia Nacional realizaban un operativo y se encontraron con civiles armados.

