Impactante: captan en video momento en que un mono trata de 'raptar' a una niña El clip se ha hecho viral y muestra el momento en que el animal se baja de una moto y va directo en contra de la menor que estaba sentida en un banco con su familia. By Mayra Mangal Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Un impactante video se ha hecho viral en redes al mostrar el momento en que un mono intenta 'raptar' a una niña en las calles de Indonesia y ante la mirada atónita de familia y transeúntes. Lo hechos ocurrieron el pasado sábado en el callejón de Gang Mawar, una estrecha calle residencial de Jalan Tanjungsari IV, al oeste de Surabaya, capital de la provincia de Java Oriental. En el video, que surgió por primera vez en la cuenta de Instagram de 9-News, Australia, se muestra el momento justo en que unos músicos callejeron estánn actuando y de pronto el animal sale como de la nada viajando a toda prisa en una minimoto. Al acercarse a una banca donde se encuentra la niña la agarra de la mano e intenta llevársela arrojándola hacia el suelo y arrastrándola con ella antes que de adultos intervinieran para detenerlo. Chillando, el primate se aleja mientras se escucha el llanto de la menor cuya identidad no ha sido revelada. La niña -que es muy pequeña y en el video aparece usando un pañal- sufrió raspaduras y golpes tras el incidente. El clip se viralizó cuando Kenneth Yeung, un reportero afiliado con Indonesia Expat lo compartió por redes. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Según dicha fuente, el animal fue perseguido por su dueño quien le propinó una golpiza con un martillo, cosa que generó aún más críticas en la red. Aún así, Yeung hizo notar que en el video el animal lleva una cuerda atada al cuello y que al parecer había huido de sus dueños, lo que provocó que al acercarse a la menor reaccionara con desesperación agarrándose de ella. Sea como sea ,el clip continúa acumulando miles de vistas en redes y según se explica, subraya el drama que viven miles de animales en dicha región del mundo que son esclavizados y maltratados por sus dueños para realizar espectáculos en las calles de las ciudades, cosa que además expone a la población a enfermedades de zoonosis, como se sospecha es el caso de la COVID-19.

Close Share options

Close View image Impactante: captan en video momento en que un mono trata de 'raptar' a una niña

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.