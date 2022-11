Mujer denuncia a esposo que la marcó como ganado: "Todo el mundo tenía que saber que yo le pertenecía" Mónica Taibo denunció el abuso de su esposo Sergio Hernández Vallarino, quien la ha amenazado de muerte y la marcó con sus iniciales. “Fui obligada a tatuarme el fierro marcador de mi agresor”, dice la mexicana. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Mónica Taibo denunció los abusos de su esposo, Sergio Hernández Vallarino, en un video que compartió en sus redes sociales. "He sido violada, amenazada, estafada y víctima de violencia familiar", dijo la mexicana, pidiendo la ayuda y protección de las autoridades. La madre de dos hijos dijo que presentó una denuncia contra su agresor, reporta Univision Noticias. Lo acusa de obligarla a marcarse el cuerpo con sus iniciales 'S.V' con un fierro caliente como si fuera un ganado para mostrar al mundo que "le pertenecía". Un día mientras comía con sus hijos en la casa, dice que Sergio mató a un perrito que era su mascota con una pistola de alto calibre, para que ella viera de lo que él era capaz. Su esposo le dijo que "eso lo hacía para que le creyera y que la próxima en morir podía ser yo si lo denunciaba", recuerda ella. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN violencia domestica Credit: Getty Images La mexicana logró escapar con sus hijos en agosto. Ahora pide la protección de la fiscal Verónica Hernández Giádans, de la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y del gobernador del estado de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, reporta Milenio. Taibo dice que su esposo es notario público número 1 de la ciudad de Cosamaloapan y que la amenazado de muerte. "Fueron dos años de mucha violencia y miedo", reconoce. En entrevista con Noticiero Univision, Taibo dice que su esposo la aisló y la controló al convencerla que renunciara a su trabajo. "Confío en las leyes y en las autoridades del estado, por lo que exijo se me haga justicia", concluye en el video.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Mujer denuncia a esposo que la marcó como ganado: "Todo el mundo tenía que saber que yo le pertenecía"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.