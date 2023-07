5 momentos inolvidables de las Copas Mundiales Femeninas Dale una mirada a estos momentos que han dejado huella en la historia de las Copas Mundiales Femeninas de la FIFA. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El mundo entero parece haberse contagiado con la fiebre de la Copa Mundial Femenina Australia & Nueva Zelanda 2023 que acaba de ponerse en marcha y en la que se coronará a una nueva selección campeona. En 1991 se llevó a cabo la primera edición de la Copa Mundial Femenina y China fue el país elegido para oficiar de anfitrión. Mucho ha cambiado durante los más de 30 años de historia que acumula el torneo. A pesar de su modesto inicio, hoy es considerado como uno de los eventos más importantes y prestigiosos en el mundo del deporte. Si bien se augura que esta edición será inolvidable en diferentes aspectos, los torneos predecesores también han dejado momentos memorables para la historia del fútbol mundial. Acompáñanos en este repaso por algunos de los recuerdos dorados vividos en las ediciones pasadas de los Mundiales Femeninos. Un título mundial en casa Brandi Chastain Brandi Chastain | Credit: ROBERTO SCHMIDT/AFP via Getty Images El Mundial de Estados Unidos de 1999 dejó más de un dato para la historia del fútbol femenino. Fue la primera ocasión en que 16 equipos participaron, tiene el récord de la final con la mayor asistencia de fanáticos (más de 90,000) y además es la única ocasión en la que un equipo local se coronó como campeón. La final del torneo estuvo llena de drama. Luego de que el juego terminará en empate 0 - 0, Estados Unidos y China definieron el título mundial por medio de penaltis. Brandi Chastain tuvo la responsabilidad de patear el último cobro desde los 12 metros y cuando la bola entró en el arco, el estadio Rose Bowl de Pasadena enloqueció de alegría. El equipo de las barras y las estrellas consiguió su segundo título en un Mundial Femenino y la imagen de Chastain celebrando de rodillas, sin la camiseta, en el punto penalti se transformó de inmediato en uno de los momentos icónicos del fútbol. ¡Marta, Marta, Marta! Marta Marta | Credit: Robert Cianflone/Getty Images Cuando se habla de las mejores jugadoras en la historia del fútbol femenino, el nombre de la futbolista brasileña Marta siempre encabezará los listados. Sin duda es una leyenda y a sus 37 años estará jugando su sexta Copa Mundial en Australia & Nueva Zelanda 2023. Los récords de la carioca son impresionantes y en el Mundial de Francia 2019 dejó una marca difícil de superar. En el tercer juego de Brasil en la fase de grupos ante Italia, Marta anotó el gol que le dio la victoria a su equipo y el cual la convirtió en la máxima anotadora de las Copas Femeninas con 17 tantos. El show de Megan Rapinoe Megan Rapinoe Megan Rapinoe | Credit: Richard Heathcote/Getty Images Estados Unidos continúa siendo una de las potencias del fútbol femenino y durante la última década Megan Rapinoe se ha transformado en uno de los referentes indiscutibles de esta disciplina, tanto en la cancha como fuera de ella. Ha ganado dos Copas del Mundo (2015-2019), ha sido campeona olímpica (2012) y es la única jugadora de su país que tiene un Balón de Oro. Si bien su carrera profesional está llena de momentos decisivos, Rapinoe dejó su huella en la historia de los mundiales femeninos en la pasada edición de Francia 2019. Sus seis goles no solo fueron vitales para que Estados Unidos ganará el cuarto título, también le permitieron convertirse en la máxima anotadora del torneo y llevarse el galardón como mejor jugadora de ese Mundial. Una celebración muy especial Selección de Japón Selección de Japón | Credit: Martin Rose/Getty Images En tiempos de dificultad, el deporte se puede transformar en una luz de esperanza para millones y así ocurrió con la selección de Japón en el Mundial del 2011 en Alemania. Contra todo pronóstico, el combinado nipón se convirtió en el primer campeón del mundo asiático de un torneo de la FIFA. Pero más allá de lo deportivo, este título tuvo un significado muy especial para Japón, ya que tan solo semanas atrás el país había enfrentado uno de los desastres naturales más devastadores de su historia. En la tarde del 11 de marzo del 2011, el país del sol naciente se vio sacudido por el terremoto y el maremoto más fuertes registrados en su territorio. Cerca de 20,000 personas perdieron la vida. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "No jugamos solo por nosotras. Sentimos el apoyo no solo de Japón, también el del mundo entero", aseguró la guardameta japonesa Ayumi Kaihori luego de que su equipo levantara la Copa Mundial. El hat-trick más rápido Fabienne Humm Fabienne Humm | Credit: Christopher Morris/Corbis via Getty Images Convertir tres goles en un mismo partido, el llamado hat-trick, es uno de los sueños de cualquier jugador de fútbol y poder hacerlo durante una Copa Mundial lo transforma de inmediato en una hazaña difícil de olvidar. La goleadora suiza Fabienne Humm es una de las pocas jugadoras que han podido dejar su marca con tres goles en un mismo juego mundialista, pero lo que transformó este logro en algo épico es que anotó su triplete de goles en solo cinco minutos. El hat-trick más rápido en la historia de las copas femeninas. Humm anotó a los minutos 47, 49 y 52 durante el segundo partido de Suiza en la fase de grupos del Mundial de Canadá 2015. El compromiso terminó con un abultado resultado de 10 - 1 en contra de Ecuador.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image 5 momentos inolvidables de las Copas Mundiales Femeninas

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.