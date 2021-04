Modelo queda cuadripléjica luego de comerse un pretzel en una convención en Las Vegas "No me dejes morir. No me quiero morir", imploró Chantel Giacalone al sufrir una violenta reacción tras probar el pretzel. Ahora sólo puede comunicarse con los ojos. Aquí el reporte. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La familia de Chantel Giacalone, una joven modelo que comenzaba su carrera en el mundo de la actuación, recibirá una multimillonaria compensación luego de que la joven quedara cuadripléjica tras sufrir una violenta reacción alérgica tras comerse un pretzel en una convención en Las Vegas. Ahora la joven solo puede comunicarse moviendo los ojos y recibe sus alimentos por medio de un tubo. Este viernes un juez en Nevada le otorgó a sus familiares la astronómica suma de $29.5 millones luego de que un jurado encontrara culpable de negligencia al servicio de médico que trató a Giacalone. Los hechos ocurrieron durante la conferencia anual MAGIC de Las Vegas, edición 2013, donde Giacalone acudió para modelar ropa en el Mandalay Bay South Convention Center. Alrededor de las 3:00 p.m., hora local, su amiga Tara Retes le llevó a su amiga -de entonces 27 años- un yogur helado que iba adornado con un pedacito de pretzel. Giacalone probó el pretzel sin saber que éste tenía crema de cacahuate, según alegaron sus abogados. De inmediato la modelo llamó a su padre, quien le dijo que le administraran una EpiPen para contrarrestar la reacción alérgica a la crema de maní y que buscara ayuda médica de inmediato, cosa que ella hizo, según informa Las Vegas Review-Journal. Según reportes Giacalone fue puesta bajo el cuidado de paramédicos hacia las 3:06 p.m. y le dijo a su amiga que le buscara el medicamento antialérgico Benadryl. Retes testificó que cuando llegó al puesto médico era claro que su amiga no podía tomarlo y que su garganta se estaba cerrando, sus ojos estaban amoratados y sus anillos parecían a punto de estallar por la hinchazón de sus dedos. "No me dejes morir. No me quiero morir", imploró la modelo a su amiga. A raíz de dichos eventos Giacalone quedó cuadripléjica, tiene que ser alimentada por medio de un tubo y solamente puede comunicarse por medio del movimiento de sus ojos, según se afirma. Chantel Giacalone era modelo y empezaba a hacer sus pinitos en el mundo de la actuación, aquí la vemos en la premiere de la cinta Skyler, en Los Ángeles. Chantel Giacalone modelo comio pretzel y quedo con daño cerebral Image zoom Credit: Beck Starr/FilmMagic SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Christian Morris, abogado de la familia de la modelo, asegura que la muchacha perdió oxígeno en el cerebro durante los minutos en que MedicWest Ambulance, el servicio que estaba a cargo del puesto médico en esos momentos. En el juicio de 3 semanas de duración se argumentó que los dos médicos que estaban presentes aquel día tenían IV efedrina, un tratamiento basado en el uso de adrenalina que se usa en contra de alergias severas y que es requerido por el Distrito Sur de Salud del Estado de Nevada y que pudo haber ayudado. En lugar de eso, la paciente recibió epinefrina intramuscular, tratamiento que al parecer es insuficiente para aquellas personas que entran en anafilaxis tras una reacción alérgica. 'No estoy contento con toda la angustia que hemos vivido en estos últimos ocho años", declaró por su parte Jack Giacalone, el padre de la joven. "Yo solo espero que MedicWest tenga un cambio". La familia piensa utilizar parte de la compensación para trasladar a su hija a una casa acondicionada especialmente para cuidarla debidamente.

Share options

Close Login

View image Modelo queda cuadripléjica luego de comerse un pretzel en una convención en Las Vegas

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.