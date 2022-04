Modelo de OnlyFans en shock al descubrir que su padre es seguidor de su contenido explícito La joven bajo el nombre de London recibe fuerte impacto al darse cuenta que su progenitor pagaba para ver sus imágenes subidas de tono en la famosa plataforma. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Con el nacimiento de la plataforma Onlyfans, muchas personas han visto en ella el espacio perfecto para emprender una carrera y sacar beneficio económico con el contenido que en ella ofrecen. Es el caso de la modelo bajo el nombre de London, quien esta semana se hacía viral al protagonizar una de las historias más surrealistas en este espacio digital. La joven descubrió que uno de sus seguidores más fieles no era otro que su papá, quien bajo el nombre de The hottest daddy (el papá más caliente), le pedía sus servicios con el fin de ver su contenido explícito. Modelo London de OnlyFans Modelo London de OnlyFans | Credit: IG/LondonVLL Lejos de ocultar lo sucedido, fue la propia protagonista de este incómodo capítulo quien a través de su cuenta de Titktok dio a conocer el hecho. "Historia real", tituló este post junto a un emoji llorando y una calavera. "Yo dándome cuenta que el usuario The hottest Daddy era mi padre recibiendo todo mi contenido de Onlyfans cada mes", escribió junto a su video muy del estilo de Tiktok. Las reacciones ante lo sucedido no se hicieron esperar y hubo opiniones para todos los gustos. Desde quienes consideran el hecho deleznable y denunciable, a los que aplauden al progenitor por, supuestamente, apoyar el trabajo de su hija. London cerró su cuenta de Onlyfans para posteriormente reabrirla con un contenido diferente después de los sucedido. A los curiosos que siguen preguntándole al respecto, les mandó un mensaje. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "A esa gente que me manda mensajes y me saca plática y luego empiezan a hacerme preguntas sobre lo que pasó con mi papá, ni se molesten porque se van a quedar esperando respuesta a cualquier pregunta en relación de la situación", informó en sus historias de Instagram. London Onlyfans London Onlyfans | Credit: IG/LondonVll La duda que surge es, ¿y por qué lo dio a conocer entonces? Lo cierto es que lo ocurrido le ha valido tener eco en los medios y ganar seguidores curiosos.

