Modelo de Only Fans pasa de la pobreza a ganar 350 mil dólares al mes Esta modelo pasó de criarse en la pobreza, a ganar altas cantidades de dinero al mes gracias a la red social Only Fans. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Sophie Dee Sophie Dee | Credit: Instagram Sophie Dee Sophie Dee es una famosa modelo británica de Only Fans que cuando de niña creció en una vivienda pública y su familia recibía ayuda social por parte del gobierno para sobrevivir. Ahora, la joven cuenta cómo se convirtió en una de las modelos mejores pagadas de la plataforma para adultos, donde ha ganado hasta $350,000 al mes por posar frente a la cámara. La mujer, de 38 años, se crió en un pequeño pueblo de Gales, donde su familia luchaba contra la pobreza constante. "Prácticamente sobrevivimos gracias a la asistencia social durante mi infancia", dijo a JamPrime.com la modelo de Only Fans, que se unió a esta red social en 2017. "Mi familia vivía en una propiedad municipal muy deteriorada. Nunca tuvimos productos de marca en la casa, incluso una botella de Coca-Cola era un regalo reservado para Navidad". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Además recordó haber ido a la escuela con la ropa de segunda mano de su hermano mayor: "Todos sabían que éramos pobres", explicó. No obstante, su suerte ahora ha cambiado y viven en Las Vegas, ganando millones de dólares al año. La estrella ahora posee tres lujosas propiedades y un coche deportivo Porsche valorado en $130,000. Presume de lujosos viajes y se gastó hasta $60,000 en cirugía plástica. Dee ha tenido tanto éxito que recientemente fue nombrada una de las principales creadoras de contenido de Forbes, algo que dice que le emociona. "Es increíble estar en la lista porque es una validación del trabajo sexual", dijo. "El trabajo sexual es trabajo, tal vez esto finalmente haga que la gente lo entienda".

