La modelo y diseñadora mexicana, Carolina Sada Sandoval, perdió la vida luego de someterse a cirugías estéticas Las operaciones estéticas llevaron a Carolina Sada Sandoval a perder la vida. La diseñadora mexicana sufrió un paro respiratorio y perdió la vida. Las investigaciones sobre su caso ya iniciaron. El intento de Carolina Sada Sandoval por mejorar su figura le quitó la vida. En días pasados, la modelo mexicana se sometió a una lipoescultura y rinoplastia; sin embargo, cuando la también diseñadora se encontraba en el área de recuperación sufrió un paro respiratorio que le ocasionó la muerte, según reveló la Fiscalía a los medios de comunicación. RELACIONADO: Modelos están rompiendo estereotipos en el mundo de la moda Las circunstancias en las que falleció la también diseñadora, obligaron a que su familia exigiera a las autoridades pertinentes una investigación a la clínica que se ubica en Monterey, Nuevo León. El interés es para conocer si en alguno de los procedimientos quirúrgicos existió alguna negligencia que ocasionara el fatídico suceso. Mientras se llevan a cabo las averiguaciones pertinentes, el centro médico ha sido suspendido. "Se ha tomado la decisión de suspender temporalmente al establecimiento a fin de revisar expedientes y lo que compete de manera cuidadosa", informó la Secretaría de Salud mexicana a través de un comunicado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por otra parte la organización Muestra Moda Mexicana también expresó sus condolencias ante dicho deceso. "Nos unimos a la pena que embarga a la familia Sada por el fallecimiento de la diseñadora Carolina Sada participante y seleccionada de la 4ta Muestra Moda Mexicana en Barcelona 2016", mencionó la organización Muestra Moda Mexicana en un comunicado. Carolina Sada Sandoval tenía 32 años de edad y estaba logrando destacar en el mundo de la Alta Costura, con su propia marca, debido a la calidad de sus diseños. Incluso, había participado en diversos eventos internacionales. Era madre de dos niños.

