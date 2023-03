Encuentran muerto al modelo Jeff Thomas, de 35 años, en Miami El influencer que queria convertirse en bombero y en redes aparecía al lado de celebridades como Megan Fox y Nicole Scherzinger. Aquí el reporte. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jeff Thomas, un apuesto modelo de 35 años que quería convertirse en bombero, ha fallecido en la ciudad de Miami, FL. Así lo dieron a conocer fuentes oficiales indicando que el cuerpo del también influencer fue localizado afuera de la torre residencial que habitaba el pasado 8 de marzo. La causa de muerte no se ha determinado aún y se espera sea confirmada después de realizada la autopsia de rigor. Sin embargo, de acuerdo al portal TMZ el hallazgo del cuerpo se produjo cuando alguien dio alerta a las autoridades por vía telefónica indicando que Thomas se había quitado la vida. En sus redes, Thomas afirmaba ser "aspirante a bombero" y pregonaba el lema: "Tu vibra atrae a tu tribu": Jeff Thomas Jeff Thomas | Credit: Instagram/Jeff Thomas SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Según dicha publicación, el fallecido contaba con más de 120,000 seguidores en la plataforma de Instagram y era el fundador de una agencia creativa. Como modelo era representado por la agencia AMCK, con sede en Londres, Inglaterra. En fotos, el modelo destacaba por su musculatura y solía modelar prendas que revelaban su fisonomía. También llegó a apareceren redes al lado de celebridades, incluyendo Megan Fox y Nicole Scherzinger. El pasado 5 de marzo Thomas había abierto su corazón para hablar sobre cómo era su transición de Los Ángeles, CA., a Miami . En dicho post aparecía al lado de su abuela a quien había soprendido en su cumpleaños. En paz descanse.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Encuentran muerto al modelo Jeff Thomas, de 35 años, en Miami

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.