Modelo en Miami causa indignación al posar delante del ataúd de su padre en su funeral Jayne Rivera generó indignación al posar frente al ataúd de su padre en su funeral. La influencer y modelo de Only Fans fue criticada por no respetar ese sagrado momento. Los detalles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jayne Rivera, una joven influencer y modelo de Only Fans, causó indignación con sus fotos posando frente al ataúd de su padre en su funeral, reporta el diario The Miami Herald. En las fotos, la joven luce un sensual vestido negro estilo blazer con medias negras y mira directamente a la cámara. Tras ser criticada, la joven borró su cuenta de Instagram @jayne_riveraa. "Vuelta mariposa. Descansa en paz papá", dice el mensaje que acompaña sus fotos. "Tú eras mi mejor amigo. Viviste bien tu vida". Muchas personas en redes sociales opinaron que la joven estaba siendo insensible por posar así frente a su padre muerto, sin respetar este sagrado momento de reflexión y duelo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN JAYNE RIVERA Otro usuario opinó que la joven tal vez estaba dolida y desorientada, y necesitaba ayuda emocional. En su página web, JayneRivera.com, se describe como una atleta y modelo de fitness. La joven también cuenta con una gran fanaticada en TikTok, donde tiene más de 307,000 seguidores y casi tres millones de 'likes'. Sin embargo su más reciente publicación en el funeral de su padre, en vez de generar más 'me gusta', la puso en el ojo del huracán.

