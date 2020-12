Close

Modelo que posó para Vogue acusada de apuñalar al marido: lo mató con el cuchillo de la cocina La bella Lilia Sudakova, de 26 años, ocupó la portada de la revista en Rusia y posó para publicaciones en Italia y Japón. ¿Qué la llevó a realizar el terrible acto? Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La bella modelo Lilia Sudakova, de 26 años, ha sido detenida y ahora enfrenta graves cargos por supuestamente atacar a cuchilladas a su marido y causarle la muerte. La maniquí profesional llegó a ocupar la portada de la revista Vogue Rusia y posó para publicaciones en Italia y Japón. Ahora las autoridades están tratando de determinar qué la llevó a realizar el terrible acto en contra de Sergey Popov, de 28 años. Las versiones que circulan aseguran que la mujer habría entrado en un ataque de celos cuando la víctima llevó a casa a una mujer que conoció en un bar. Sudakova habría enfurecido porque Popov estaba "coqueteando" con la mujer, según informa el medio ruso Komsomolskaya Pravda. Según el reporte la joven entró en una acalorada discusión y cuando ya no pudo más agarró un cuchillo y le clavó una apuñalada en el corazón a la víctima. Un video publicado por Daily Mail mostrando el momento en que la modelo llega al precinto tras ser detenida: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte Irena Sudakova, madre de la sospechosa, asegura que la realidad es otra. Según la mujer de 48 años su hija sufrió durante años de abuso doméstico y que ella simplemente actuó en defensa propia. Irena asegura que Popov llegó borracho a casa con la desconocida, le ordenó a su mujer que le hiciera la cena y luego la agarró por el cabello para darle de patadas. "En ese momento, ella accidentalmente le clavó un cuchillo", asegura la madre al citado medio ruso. La víctima falleció en el hospital. Por el momento Sudakova se encuentra detenida y enfrenta acusaciones de homicidio involuntario.

