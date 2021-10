Modelo de Instagram arrestada tras supuestamente apuñalar a su novio en Nueva York La modelo de Instagram Genie Exum fue detenida luego de que apuñalara a su novio en su apartamento de Manhattan, NY. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Genie Exum Genie Exum | Credit: Genie Exum/Instagram La modelo de Instagram Genie Exum fue detenida luego de que apuñalara a su novio en su apartamento de Manhattan, NY, según las autoridades. La policía de Nueva York informó a People a través de un comunicado que este lunes sobre las 6:45 p.m. los oficiales respondieron a una llamada al 911 de un hombre agredido dentro de un apartamento en la Décima Avenida de Manhattan. Cuando llegaron al lugar de los hechos, la víctima identificada como Frances Amor dijo que la joven de 22 años lo apuñaló en el brazo y la espalda con un cuchillo de cocina luego de haber tenido un altercado. Las autoridades trasladaron al joven al hospital, donde le fueron atendidas las lesiones. La policía asegura que se encuentra en condición estable. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, Exum fue arrestada y acusada de agresión. Se espera que sea procesada el martes 19 de octubre en el Tribunal Penal de Manhattan. Luego del arresto, la modelo fue liberada sin derecho a fianza. El juez Michael Gaffey emitió una orden de no contacto contra Exum, prohibiéndole hablar con Amor, según indicó New York Post.

