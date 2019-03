Una modelo que fue capturada junto a narco mexicano cuenta su odisea Juliana Sosa llevaba una vida de modelo en la capital mexicana cuando conoció a Balderas Garza, que era ficha del clan de los Beltrán Leyva en México. Carolina Trejos Una modelo colombiana que vivió un calvario en el mundo del narcotráfico en México habló por primera vez a ocho años de haber sido capturada junto al narcotraficante José Jorge Balderas Garza, alias ‘JJ’. Juliana Sosa llevaba una vida de modelo en la capital mexicana cuando conoció a Balderas Garza, que era ficha del clan de los Beltrán Leyva en México. Según dijo Sosa al programa colombiano de farándula La Red, se lo presentaron en una reunión de amigos y ella no sabía a qué se dedicaba. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Que una persona tenga lujos, carros o joyas […] no te da certeza de qué persona se trata. Era una persona normal, salíamos a comer, a caminar por centros comerciales […] era caballeroso, detallista, me hacía sentir una mujer”, dijo al ser cuestionada sobre la honorabilidad de su pretendiente. Si bien destacó la caballerosidad del ampón, la modelo reveló que de lo que más le gustaba era su parte “brusca”. Fueron tres meses los que compartió Sosa junto a Balderas Garza, quien hoy en día continúa preso en México tras ser sentenciado por atentar contra la vida del futbolista paraguayo Salvador Cabañas. En un operativo que se efectuó en enero de 2011, ambos fueron capturados por la Policía Federal junto a otros dos hombres de la organización Beltrán Leyva. Luego de ser retenida por la policía por tres días, en los que —revela la colombiana— fue golpeada e interrogada su odisea continuó por otros seis meses en los que su nombre fue expuesto públicamente por las autoridades mexicanas hasta ser absuelta de culpa y deportada a Colombia. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí EDIT POST

