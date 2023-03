Modelo a la que amputaron sus piernas cumple hoy uno de sus grandes sueños Claire Bridges, de 21 años, la joven que estuvo a punto de morir, se convierte en ejemplo de vida con su actitud ante lo vivido. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Claire Bridges tenía 20 años cuando su vida dio un giro inesperado. Padecía cardiopatía genética y además contrajo COVID-19. Las complicaciones de este virus hicieron que perdiera ambas piernas y estuviera a punto de morir. Un año después del doloroso capítulo, Claire vuelve a ser noticia por algo mucho más positivo: su increíble recuperación. La cirugía a la que fue sometida entonces resultó un éxito y, por tanto, un gran salvavidas. Pero ha sido su capacidad de recuperación y sus ganas de vivir lo que la han convertido en todo un ejemplo. Claire Bridges Claire Bridges | Credit: IG/Claire Bridges "Era una aficionada a la escalada, hacía ejercicio cada día, comía muy sano, aún así, no había nada que hubiera podido prevenir lo que pasó", explicó a CNN la modelo de 21 años. Justo cuando se cumple un año del fatídico momento, Claire ha mostrado al mundo cómo ha podido retomar gran parte de sus sueños e ilusiones aparcadas en el camino. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sus prótesis en ambas piernas y su agradecimiento por tenerlas le han permitido volver a caminar, a correr, a escalar y a hacer ejercicio. Su evolución se ha convertido en uno de los casos más sorprendentes en términos de recuperación. Sus redes muestran su increíble energía, su optimismo y su determinación para superar estos obstáculos que se ha encontrado. No ha sido ni es fácil, pero no por eso se ha rendido y los resultados son indiscutibles. De todo lo que ha retomado en su vida, hay algo que le ha hecho especial ilusión: su regreso a la moda. "He podido volver a modelar de nuevo. Cuando ve las fotos, veo la belleza, veo la fuerza, veo la resistencia y no voy a pasar por esto de nuevo. Solo hay un camino al que ir y es hacia adelante", expresó con madurez en este video para la cadena.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Modelo a la que amputaron sus piernas cumple hoy uno de sus grandes sueños

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.