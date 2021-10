Familiares de Miya Marcano exigen justicia tras el hallazgo del cuerpo de la joven desaparecida La policía del condado de Orange, Florida, encontró el cuerpo de la joven latina de 19 años Miya Marcano, quien llevaba desaparecida desde el pasado 24 de septiembre. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Miya Marcano Miya Marcano | Credit: Miya Marcano/Facebook Familiares de la joven latina Miya Marcano, quien estaba desaparecida desde el pasado 24 de septiembre, exigieron justicia tras el hallazgo de su cuerpo sin vida este fin de semana en el centro de la Florida. "La muerte es algo muy difícil, pero lo que hace la muerte aún más difícil es cuando esa muerte pudo prevenirse", dijo el domingo en una conferencia de prensa el abogado Daryl K. Washington, quien representa a la familia de la joven universitaria de 19 años. Los familiares son muy críticos con las medidas de seguridad del complejo del que desapareció Marcano. "Es terrible que haya un complejo que no adoptara las precauciones apropiadas para asegurarse de que esta jovencita estuviera a salvo", agregó el abogado. El jefe de la policía del condado de Orange, John Mina, dijo en conferencia de prensa que este sábado varios agentes estaban investigando en las cercanías de los apartamentos Tymber Skan, donde la joven fue vista por última vez alrededor de las 5 p.m. "Se ha descubierto un cuerpo que se cree que es Miya Marcano. OCSO Detectives ha notificado a los padres de Miya de esta trágica noticia. El Sheriff John Mina y los hombres y mujeres de la Oficina del Sheriff del Condado de Orange expresan nuestro más sentido pésame a la familia, amigos y seres queridos de Miya", comunicó. También informó que los últimos datos del teléfono celular del principal sospechoso, Armando Caballero, de 27 años, se registraron en la misma zona boscosa donde apareció el cuerpo de Marcano, lo que hizo que las autoridades se desplazaran hacia ese lugar. Junto al cadáver se encontró un bolso que tenía una identificación de Marcano. "Ahora sabemos que se usó una llave maestra de mantenimiento, que se sabía que tenía Caballero, para ingresar al departamento de Miya el viernes por la tarde, aproximadamente a las 4:30 p.m. Esto habría sido unos 30 minutos antes de que ella debería terminar su turno en el complejo de departamentos", indicó la oficina del alguacil. Miya Marcano Miya Marcano | Credit: Miya Marcano/Facebook Mina no reveló la causa de la muerte y aseguró que las autoridades no buscan a ningún otro posible sospechoso, pues todo apunta a que Caballero fue el "responsable". "No estamos buscando a otras personas", dijo. "Creemos de manera bastante concluyente que Armando Caballero es responsable de este crimen". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Caballero, quien trabajaba en el área de mantenimiento del conjunto de apartamentos, había dicho a las autoridades que vio a Marcano por última vez unas dos horas antes de que desapareciera. El sospechoso, que apareció muerto el día 27 de septiembre, aparentemente se quitó la vida. Mina expresó que a partir de este momento "se centrarán mucho en la autopsia" y en reconstruir la línea de tiempo de cómo sucedieron los hechos.

