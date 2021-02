Close

Misterio sobre las muertes de una madre y sus dos hijas... ¿Quién fue el asesino? Las autoridades investigan las muertes de una madre y sus dos hijas en Texas. Aún no se ha revelado si se trata de un caso de homicidio y suicidio, o si otro asesino es culpable del crimen. Los detalles del caso. Por Lena Hansen

Nichol Olsen y sus hijas Alexa y London fueron encontradas muertas en enero del 2019. La madre de 37 años parecía tener una vida perfecta. Era una exitosa peluquera en San Antonio, le encantaba el ejercicio y recién había comenzado un negocio de vender joyería y relojes con dos amigas cercanas. Cuando no estaba trabajando, le encantaba salir con sus hijas Alexa, de 16 años, una porrista en la escuela secundaria Clark, y London, de 10 años, una estudiante de quinto grado en la escuela elemental Leon Springs. "Ella amaba a esas niñas", dice su amiga Vanessa Turney a PEOPLE. "Estaba increíblemente orgullosa de quienes ellas eran". Olsen se hizo amiga del competidor de rodeo y empresario Charlie Wheeler y ambos comenzaron una relación amorosa. Después la joven madre se mudó con sus hijas al lujoso rancho de Wheeler en Anaqua Springs, Texas, y entonces sucedió la tragedia. Wheeler llamó al 911 la mañana del 10 de enero del 2019 diciendo que había encontrado a Olsen y sus hijas muertas dentro de su hogar. Wheeler admitió que la noche antes del crimen había tenido una discusión con Olsen. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Credit: Cortesía de Carlos Montez El médico forense determinó que este había sido un caso de homicidio y suicidio, en el que la madre supuestamente había matado a sus hijas y luego se había quitado la vida. "Es loco pensar que ella mataría a sus hijas, asegura Justin, el hermano de Nichol. Image zoom Credit: Instagram La familia de la joven madre asegura que estaba ilusionada haciendo planes para su futuro, que había puesto a London en clases de canto y estaba esperando una visita de su hijo ese fin de semana. Si bien las autoridades dicen que no tienen ningún sospechoso hasta ahora, el caso está siendo investigado nuevamente. Image zoom Nichol Olsen y Charlie Wheeler | Credit: Instagram Los padres de London y Alexa ambos han demandado a Wheeler, argumentando que él fue culpable de negligencia en las muertes de las niñas. En la demanda del padre de London, Hector Bribiescas, él alega que después de discutir con Olsen la noche anterior y ver que la madre estaba supuestamente mostrando "comportamiento errático", Wheeler se fue de su casa sabiendo que las niñas estaban ahí y que había un arma de fuego en su habitación que no estaba bajo llave. La abogada de Wheeler, Therese Huntzinger, dice que él estaba "destrozado" por la muertes. "Charlie no tiene responsabilidad ni criminal ni cívica en este asunto", dijo ella sobre su cliente.

