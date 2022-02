Ex Miss Universo Andrea Piecuch habla del bullying y el odio del que fue víctima siendo reina de belleza Con el suicidio de la ex Miss USA, Cheslie Krist, y la posible conexión con una depresión profunda, la ex Miss Universo Andrea Piecuch ha recurrido a sus redes sociales para abrir una conversación sobre el bullying cibernético y los discursos de odio en las redes. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Andrea Piecuch Andrea Piecuch | Credit: Photo by Brian Ach/Getty Images for hiTechMODA A la luz del suicidio esta semana de la ex Miss USA, Cheslie Krist, y la posible conexión con una depresión profunda, la ex Miss Universo Andrea Piecuch ha recurrido a sus redes sociales para abrir una conversación pública acerca del bullying cibernético y el discurso de odio al que muchas de las concursantes en estos certámenes están sometidas, sobre todo desde los foros públicos donde muchos consideran que sus palabras no tienen consecuencias. "Por el bien de Cheslie y de muchas otras como ella que sufren en silencio, este post es para ustedes", comenzó la Miss Universo US Virgin Islands. "Hace dos años, cuando gané mi titulo de Miss Universo no tenia exactamente una idea del ridículo y el odio al que me estaba exponiendo", asegura Piecuch. Según la ex reina de belleza, su ilusión era pensar que estaba entrando en los mejores años de su vida aunque pudo comprobar que la realidad de su título era mucho más cruda. "Aunque no puedo negar que algunos momentos de ese período fueron felices y gratificantes, hubo partes iguales de ansiedad y depresión", confiesa. En su caso, hablar del tema la ha ayudado a crecer frente al lenguaje de odio expresado, sobre todo, en la redes sociales. Los ejemplos son aterradores. "En mi caso hubo personas que hasta me dijeron que me matara. Estas gentes no se hacen responsables de sus palabras y sus acciones. Si hay algo aprendí de Cheslie es a hablar", afirma. Bullying Bullying | Credit: @andreapiecuch INSTAGRAM Andrea Piecuch walks the runway wearing Portia & Scarlett Couture Andrea Piecuch walks the runway wearing Portia & Scarlett Couture | Credit: Photo by Brian Ach/Getty Images for hiTechMODA Piecuch aspira a que su mensaje llegue a otras mujeres víctimas del bullying cibernético, y les anime a creer en ellas mismas y a no dejarse llevar por las presiones de los bullies. "Comparto [este mensaje] ahora que muchas de nosotras estamos aflijidas. Quiero que sepan que no están solas. Las respeto. Ustedes son más fuertes de lo que creen. Nadie más que ustedes puede definir quién eres, y aunque ellos traten, no los dejen ganar", dice. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Ex Miss Universo Andrea Piecuch habla del bullying y el odio del que fue víctima siendo reina de belleza

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.