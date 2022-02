Miss USA Cheslie Kryst: Confirmada la causa de su muerte. Fanáticos improvisan memorial frente a su edificio La corresponsal de Extra falleció el 30 de enero. Tenía 30 años. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cheslie Kryst Credit: Nicholas Hunt/Getty Images La causa de la muerte de Cheslie Kryst fue confirmada este lunes luego de una autopsia. El deceso de la ex Miss USA ha sido declarado suicidio, según confirmó la Oficina del Médico Forense Jefe de la ciudad de Nueva York. Tenía 30 años. Luego de su muerte el domingo, la familia de la corresponsal de Extra la recordó por inspirar a otros "en todo el mundo con su belleza y fuerza", escribieron en un comunicado. "Cheslie encarnó el amor y sirvió a los demás, ya sea a través de su trabajo como abogada que lucha por la justicia social, como Miss USA y como presentadora de Extra. Pero lo más importante, como hija, hermana, amiga, mentora y colega, conocemos su impacto. vivirá", agregaron. Kryst, quien también era abogada con un MBA, fue coronada Miss USA como Miss North Carolina en mayo de 2019. Luego terminó entre las 10 mejores de la competencia Miss Universe 2019. Memorial Miss USA Memorial Miss USA | Credit: Cortesía Joaquin Badajoz Este miércoles, los fanáticos de Kryst improvisaron un memorial en la acera frente al edificio Orion, en el barrio Hell's Kitchen, en Nueva York, en donde fue encontrado el cuerpo sin vida de ex Miss USA. A pesar de las bajas temperaturas de este invierno, sus fanáticos depositaron flores frescas con notas de cariño. En una de ellas, aparentemente de sus fanáticos puertorriqueños se lee un tierno mensaje de recordación. "Your Puertorican (sic) fans will never forget you! Vivirás en nuestros corazones". Miss USA Miss USA | Credit: Cortesía Joaquin Badajoz La organización Miss Universo también recordó a Kryst por su espíritu "amable". "Las organizaciones Miss Universo y Miss USA están devastadas al enterarse de la pérdida de Miss USA 2019 Cheslie Kryst", escribieron en un comunicado. "Era una de las personas más brillantes, cálidas y amables que hemos tenido el privilegio de conocer, e iluminaba cada habitación en la que entraba. Toda nuestra comunidad lamenta su pérdida, y nuestros pensamientos y oraciones están con su familia durante este momento difícil." SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si usted o alguien a quien conoce está considerando suicidarse,comuníquese con la Línea Nacional de Prevención del Suicidio al 1-800-273-TALK (8255), envíe un mensaje de texto con la palabra "STRENGTH" a la Línea de Texto de Crisis al 741-741 o visite suicidepreventionlifeline.org.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Miss USA Cheslie Kryst: Confirmada la causa de su muerte. Fanáticos improvisan memorial frente a su edificio

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.