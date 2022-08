Miss Universo dejará participar a mujeres embarazadas, casadas o con hijos La organización de Miss Universo anunció que dejará participar en el certamen de belleza a mujeres casadas, embarazadas o con hijos, a partir de su edición número 72. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Miss Universo Miss Universo | Credit: Getty Images Miss Universo informó que, a partir del año que viene, casadas, divorciadas, madres e incluso mujeres que se encuentren embarazadas podrán participar en el certamen de belleza más importante del mundo. A través de un comunicado oficial que envió a diferentes delegaciones del mundo al que tuvo acceso The National, se detalló que los requisitos serán menos exigentes en cuanto al estado civil o materno de las concursantes, además de que ahora también podrán ser consideradas candidatas de entre 18 y 28 años de edad. "Todos creemos que las mujeres deberían tener agencia sobre sus vidas y que las decisiones personales de un ser humano no deberían ser una barrera para su éxito", decía el escrito. "Estamos increíblemente felices con esta noticia, porque ahora tendremos la oportunidad de dar la bienvenida a mujeres aún más motivadas a nuestra familia de Miss Universo", comentó el comité organizador. "A pesar de la diferencia de nuestras culturas y creencias, esto permite a todas las mujeres poner su destino en sus propias manos y nos acomodaremos a la próxima Miss Universo en consecuencia. Esperamos seguir acogiendo a más mujeres con aspiraciones en nuestra comunidad como resultado de estos últimos cambios", añadía. Sin duda este concurso de belleza ha ido evolucionando en los últimos años; por ejemplo, en 2018 Ángela Ponce, representó a España en Miss Universo e hizo historia al convertirse en la primera mujer transgénero que compitió en el certamen. Y en esta pasada edición, Miss Universe Bahrein caminó en traje de baño con ropa deportiva completamente cubierta debido a sus creencias religiosas.

