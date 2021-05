“Admiren la belleza que hay en el mundo”: Miss Universo Canadá denuncia ataques racistas “Tostada y quemada”, “pensé que era un fantasma”, fueron algunos de los insultos que recibió la modelo y activista canadiense Nova Stevens, quien envió este poderoso mensaje a quienes critican su físico y color de piel. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La representante de Canadá en Miss Universo 2020, Nova Stevens, denunció a través de sus redes sociales que ha recibido mensajes de odio por su físico y color de piel. La modelo y activista compartió capturas de pantalla como pruebas de su denuncia y aprovechó para reflexionar sobre la definición de la verdadera belleza, al tiempo que instó a aprender a aceptar las diferencias. Stevens dijo en Instagram que en varias ocasiones ha recibido una imagen de una foto suya con críticas como que tendrían miedo de ella y que parece que está "cocinada de más" o parece un "fantasma". "Con todo lo que ha estado sucediendo en el mundo, Black Lives Matter y [el lema] "Los asiáticos son humanos', uno pensaría que esto nos uniría. En cambio, parece que algunas personas todavía están atrapadas en sus ideologías ignorantes y racistas. Estoy realmente decepcionada con algunos seguidores del concurso de ciertos países. Tu odio te quita la diversión y el disfrute de esta experiencia única en la vida. ¿Es realmente tan difícil difundir amor en lugar de odio?", escribió en sus redes. "La definición de belleza se aplica a todos; porque la belleza se puede ver en diferentes formas, tonalidades y tamaños. Por favor, miren la belleza que hay en el mundo. No necesitamos tener el mismo aspecto, solo debemos tratarnos de la misma manera", agregó. Como los comentarios recistas que compartió parecían haber sido escritos por filipinos, algunos quisieron interpretaban la denuncia de la canadiense como una crítica a los seguidores de Miss Universo de ese país. Por eso, la modelo de 26 años aclaró que sus palabras no estaban dirigidas a nadie en específico, sino que buscan es difundir un mensaje amor y respetar las distintas formas de belleza que hay en el mundo. "Para mis fanáticos filipinos: lamento si mi mensaje anterior les hirió. Mi mensaje no tenía la intención de incitar más odio; más bien arrojar luz sobre la toxicidad que a veces proviene de los fanáticos (de todo el mundo)", escribió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "¡Volvamos a difundir el amor, la celebración y hacer que los concursos sean divertidos para todos! Apoya a las chicas, merecen ser celebradas y mimadas con mucho amor. Han trabajado muy duro. Dales el mejor regalo que puedas darle a cualquiera; Si no está seguro de cuál debería ser ese regalo, lo ayudaré. Dales, amor. Nada más. Solo amor", agregó.

