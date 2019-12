El concurso de Miss Universo: ¿Cómo es tras bambalinas? La gran final de #MissUniverse2019 se acerca y aquí un ex jurado del concurso nos cuenta lo que realmente pasa tras bambalinas en el certamen. By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El momento clásico de la reina de belleza coronada y abrazando un enorme ramo de flores es un ícono popular que simboliza solo una cosa: Miss Universo. Pero antes de que ocurra tan singular momento en el esperado certamen de belleza -que esta año celebra en Atlanta- ocurren muchas cosas tras bambalinas. Aquí Gabriel Rivera-Barraza, un experto en moda y belleza que fue jurado del certamen en 2013 nos cuenta qué es lo que realmente ocurre tras bambalinas en el festival y qué debemos esperar en la final de este domingo cuando la actual reina, Catriona Gray (de Filipinas) entregue corona y cetro a su sucesora. Embed from Getty Images Gabriel Rivera-Barraza con Lupita Jones -ex Miss Univeros 2009 y directora de Mexicana Universal- en el concurso de Miss Universo, en 2013, en Moscú, Rusia. Image zoom SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN 1 ¿Hay o no hay rivalidad entre las concursantes?

Tras bambalinas se siente en realidad una competencia sana donde las chicas entre se apoyan una a otras ya llegando la final. Antes se juzgaba la personalidad y belleza de las concursantes ¿Qué buscan ahora los jueces en las participantes?

Al final del día la perfección en todas la chica tiene que causar una sensación al entrar a un evento o un viaje de vista que sea la mejor representación de la organización. ¿Qué es lo más te sorpendió del concurso?

El trabajo y la preparación para llegar a ganar esa preciada corona. Es verdaderamente árduo. Dicen que la corona de la Miss Universe 2019 cuesta 100 millones. ¿Cuál fue el mayor lujo que tu viste backstage?

La producción, el escenario y el gran equipo de Miss Universo me dejó muy impresionado y fascinado. Como equipo y como organización. La final de Miss Universo 2019 será transmitida en vivo desde los Tyler Perry Studios de Atlanta, Georgia, este domingo 8 de diciembre a las 7:00 p.m., hora del Este, por medio de las cadenas FOX y Telemundo. Advertisement

