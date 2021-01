Close

Encuentran muerta a famosa Miss mexicana después de que despidiera el año con un feliz mensaje Ximena Hita, conocida por su triunfo como Miss Aguascalientes, fue encontrada sin vida el 1 de enero tal y como dio a conocer el reconocido certamen de belleza. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El 2021 arranca con una triste noticia para el mundo de la moda. La maniquí mexicana Ximena Hita, conocida por ganar el concurso de belleza de Miss Aguascalientes, ha sido encontrada sin vida. Así lo confirmó la dirección del certamen de Miss México a través de un comunicado en sus redes sociales. La joven apenas tenía 21 años y un futuro prometedor. "Estimada familia Miss México: No existe una manera correcta de comunicar noticias tan desafortunadas como esta; nos llena de dolor y tristeza la confirmación del fallecimiento de Ximena Hita Miss Aguascalientes a quien conocimos, apreciábamos y admirábamos, quien por siempre permanecerá en nuestros recuerdos", lee el escrito oficial. Según los medios locales, su cuerpo fue hallado sin signos vitales en su casa pero de momento se desconoce la causa exacta de su fallecimiento. La joven, además de dedicarse al modelaje, también era paramédica y se encontraba cursando estudios universitarios de enfermería, su otra gran pasión. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Horas antes de esta triste noticia, Ximena había compartido una publicación con motivo de la Navidad y el nuevo año, invitando a sus seguidores a un concurso. ?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1345088945244270594%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fd-2694187953173430207.ampproject.net%2F2011252111003%2Fframe.html Y no solo eso, también publicó unas historias en su perfil de Instagram llenas de positivismo y alegría con la llegada del nuevo año donde contaba cosas y curiosidades personales de su vida. Unos posts que no hacían presagiar lo que ocurriría poco después y que ha conmocionado a todos. Descanse en Paz.

