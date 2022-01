Madre hispana del Bronx agradece el milagro de que su bebé sobrevivió tras recibir un disparo en el rostro Miraida Gómez, una residente del Bronx, agradece que su bebé de 11 meses está viva tras recibir un disparo en el rostro. Los detalles del caso. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Una madre agradece el milagro de que su hija esté viva. Miraida Gómez, de 32 años, una residente del Bronx, agradece que su bebé de 11 meses haya sobrevivido tras recibir un disparo en el rostro. La pequeña fue herida por una bala perdida. "Ella está estable", contó la madre al diario The New York Post. "Ella va a estar bien, si Dios quiere. Está en manos de Dios". Catherine, su bebé de 11 meses —quien celebrará su primer cumpleaños mañana viernes— recibió un disparo en su cachete izquierdo. El incidente ocurrió el miércoles sobre las 6:45 p.m. cuando su madre estaba en el carro con la niña, estacionada en la calle 198 del este y la avenida Valentine. El departamento de policía de Nueva York compartió el video donde se ve al atacante disparando en esa zona, persiguiendo a otra persona. La pequeña, una víctima inocente, estaba en la escena del crimen y fue impactada por una bala perdida. El suéter rosado de la niña estaba lleno de sangre y quedó tirado en la calle. La bebé fue llevada de emergencia al hospital. Police Line - Crime Scene Credit: Getty Images Louis Ortiz, el padre de la bebé, dijo que la familia había pasado toda la noche en el hospital mientras los doctores trabajaban para salvarle la vida a Catherine. "No puedo creer esto", dijo Nancy, la hermana de Ortiz, al diario. "Catherine está aprendiendo a caminar. Ya tomó sus primeros pasos", añadió sobre su sobrina. Man opens fire in the bronx Credit: Twitter/@NYPDnews William Rivera, el superintendente del edificio donde vive la familia en el Bronx, dice que tienen otras dos hijas, de 8 y 9 años. Durante una conferencia de prensa, Timothy McCormack, del departamento de policía de Nueva York, dijo que los oficiales encontraron a la madre llorando desconsolada con su hija en brazos cuando llegaron a ayudarla. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Man opens fire in the bronx Credit: Twitter/@NYPDnews "Es completamente inaceptable que en nuestra ciudad una bebé de 11 meses reciba un disparo:, dijo McCormack. "Es inimaginable que esto esté pasando en nuestra ciudad", añadió el alcalde Eric Adams, quien habló con reporteros en la escena del crimen. Aún no han arrestado al agresor, que huyó en un carro de cuatro puertas color gris.

