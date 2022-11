Mira el tráiler del documental I am Vanessa Guillen sobre el caso de la soldado asesinada El documental I am Vanessa Guillen de Netflix cuenta la historia de la joven soldado asesinada en una base del Ejército de Estados Unidos en 2020, un caso que se hizo célebre y dio pie a cambios en cómo se afrontan las situaciones de acoso en las filas de las fuerzas armadas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La lucha en busca de la justicia del caso de Vanessa Guillén sigue en pie. Por eso hoy sale a la luz el tráiler del documental I am Vanessa Guillen, de Netflix, que cuenta la historia de esta joven soldado del Ejército de Estados Unidos asesinada en 2020, luego de meses siendo acosada sin que sus compañeros denunciaran la situación. El documental, dirigido por Christy Wegener y que se estrenará el próximo 17 de noviembre, cuenta con importantes entrevistas a sus familiares, quienes desde lo sucedido no solo no han dejado de exigir justicia por la muerte de su hija, sino que han expuesto la corrupción en las filas del ejército. Justicia por el caso de Vanessa Guillen Justicia por el caso de Vanessa Guillen | Credit: Rich Fury/Getty Images "Hice esto por Vanessa, por nuestro ejército, por Estados Unidos. Me aseguraré de que su nombre y legado sean conocidos en todo el mundo con la Fundación que hemos iniciado en su honor. Debe haber rendición de cuentas por parte de los militares", dijo en exclusiva su hermana Mayra Guillén. Por su parte, su otra hermana, Lupe Guillén, considera que "es fundamental compartir la historia de Vanessa con la sociedad debido a los estigmas que rodean la violencia sexual y los feminicidios que ocurren en todo el mundo. Hacer un recordatorio a las mujeres jóvenes y a todos para que usen sus voces para que se establezca un cambio". Ambas agradecieron a Netflix por la posibilidad de sacar a la luz esta historia "Rs un servicio de transmisión global que traerá no solo la historia de mi hermana, sino muchas otras de las sombras al mundo, lo que creará un círculo de esperanza para cambiar el sistema que financia a los perpetradores", añadió Lupe. De acuerdo con un comunicado de la directora del documental, esta historia trata sobre cómo superar las mayores adversidades imaginables en nombre de la familia, el amor y la justicia. "Esto es David contra Goliat con esteroides. Enfrentándose al Ejército de Estados Unidos, una de las instituciones más grandes y poderosas de Estados Unidos no es tarea fácil. Al hacer la película, fue increíble presenciar cómo una familia, en el momento más trágico de sus vidas, deja su dolor a un lado, sale a la arena pública a luchar por el bien común", sostuvo Wegener. Vanessa, de 20 años, desapareció en mañana del 22 de abril de 2020, tras haber sido acosada durante meses en la base de Fort Hood, Texas. Dos meses después, su cuerpo apareció descuartizado y quemado cerca de la base. Según las investigaciones del caso, la joven fue asesinada por el también soldado Aaron David Robinson, quien al enterarse del hallazgo de los restos se suicidó cuando la policía intentaba detenerlo. Su familia desde entonces aboga por introducir cambios en cómo el Ejército estadounidense gestiona los casos de acoso y abuso en sus propias filas.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Mira el tráiler del documental I am Vanessa Guillen sobre el caso de la soldado asesinada

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.