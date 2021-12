Promotora de discoteca en Nueva York fue asesinada por su novio con una espada Peter Ikonomou enfrenta cargos por el asesinato de su novia Mindy Singer, de 35 años. El crimen ocurrió en Queens, Nueva York, y la víctima fue apuñalada con una espada. Los detalles del caso. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Un hombre fue acusado de matar a su novia en su apartamento en Queens, Nueva York. Peter Ikonomou, de 37 años, enfrenta cargos de asesinato en segundo grado por la muerte de Mindy Singer, de 35 años, según las autoridades. De acuerdo a un documento legal obtenido por PEOPLE, Singer —una promotora de discotecas— fue golpeada en la cabeza con un objeto pesado y fue apuñalada varias veces en el cuello y el torso. La mujer también fue apuñalada en las nalgas con una espada de 46 pulgadas y en el pecho con un destornillador, detalla este documento. La policía llegó al apartamento de Ikonomou sobre la 1:40 p.m. del 7 de diciembre cuando los llamaron sobre un robo. Una vez llegaron a la escena, encontraron a Singer muerta, con el cuerpo mutilado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Mindy Singer y Peter Ikonomou Mindy Singer y Peter Ikonomou | Credit: Facebook Según el diario New York Daily News, que cita los reportes policiales, Ikonomou le dijo a la policía que Singer estaba "en el clóset" y ahí fue encontrada sin vida. Un vecino contó al diario que al ser arrestado Ikonomou pateó el carro de policía hasta romper una ventana y dijo que estaba teniendo un ataque al corazón. Aún no se ha revelado el posible motivo del crimen. Mindy Singer Mindy Singer | Credit: Facebook Una página de GoFundMe fue creada para recaudar fondos para pagar por los gastos fúnebres de Singer. "Mindy era una mujer maravillosa que vivía la vida intensamente y amaba mucho a sus amigos", dice un mensaje en esta página. "Ella era una verdadera inspiración por su alegría de vivir y cómo vivía plenitud cada momento. Sus amigos y familiares sabían cuánto ella los amaba y su dedicación a ellos. Ella era la vida de la fiesta". Ikonomou fue arrestado y tendrá que presentarse en la corte el 10 de diciembre. No se sabe si tiene un abogado que lo represente.

