Millones firman petición para que Netflix retire show donde Jesús aparece como un hombre gay Una comedia brasileña donde Jesús aparece como un hombre gay ha generado una gran polémica entre millones que quieren que Netflix la retire de su catálogo. By Leonela Taveras ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Casi dos millones de personas han firmado una petición que le exige al servicio de streaming Netflix que retire de su catálogo una comedia en la cual Jesús es representado como un hombre gay. La petición publicada en portugués por Alex Brindejoncy, en el portal change.org, asegura que The First Temptation of Christ “ha ofendido gravemente a los cristianos”. La comedia brasileña dirigida por Rodrigo Van Der Put, de 46 minutos de duración, muestra a Jesús celebrando sus 30 años y llevando a un amigo llamado Orlando para que conozca a sus padres y amigos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La película también ha sido criticada por Eduardo Bolsonaro, hijo del presidente brasileño Jair Bolsonaro. “Estamos a favor de la libertad de expresión, pero ¿vale la pena atacar la fe del 86 por ciento de la población?”, comentó en su cuenta de Twitter. El director Van Der Put también dio de qué hablar en el 2018 cuando dirigió el corto The Last Hangover sobre La Última Cena en el cual, según la trama, unos discipulos resacados se preguntan dónde se encuentra Jesús. La cinta ganó un premio Emmy Internacional como mejor comedia. Hasta el momento Netflix no ha emitido ningún comentario en torno a la petición que sigue sumando firmas con el pasar de las horas. Advertisement

