Uno de los hombres más ricos de Noruega acusado de asesinar a su esposa: fingió un secuestro Tom Hagen, de 70 años y poseedor de una fortuna mayor a los $200 millones, es sospechoso de haber dado fin a la vida de su mujer Anne-Elisabeth Hagen, de 69. Noruega, un rico país europeo reconocido internacionalmente por su baja tasa de criminalidad, se ha estremecido este martes con el arresto de Tom Hagen, uno de sus ciudadanos más ricos, que ha sido acusado como principal sospechoso en la muerte de su mujer, Anne-Elisabeth Hagen, desaparecida hace años. Inicialmente, la policía investigó la desaparición como un secuestro, pero ahora se ha llegado a la conclusión de que todo fue una farsa montada por el multimillonario de 70 años. Hagen y su mujer vivían juntos en Lorenskog, en la región de Akershus, cerca de Øslo, la capital del país. En octubre del 2018 ella desapareció sin dejar rastro. En enero del 2019, la familia denunció que secuestradores estaban pidiendo un rescate por la mujer de 69 años. Los supuestos captores de Hagen habrían utilizado una plataforma digital para comunicarse con la familia y evitar ser rastreados, según reportes de Reuters. En su nota indicaban que si daban parte a la policía, Anne moriría. Su rescate quedó fijado en nueve millones de euros, es decir unos $10.3 millones de dólares, los cuales la familia debería liquidar en criptomoneda, popular entre criminales que se valen de la red para llevar a cabo sus fechorías. Hacia junio, los detectives cambiaron su hipótesis al descubrir que la mujer no daba señales de vida y que sus captores no habían vuelto a comunicarse. Anne-Elisabeth Hagen fue vista por última vez el 31 de octubre del 2018. Image zoom Anne-Elisabeth Hagen NTB Scanpix/via REUTERS/The Grosby Group Su marido fue detenido este martes mientras se dirigía al trabajo. Su fortuna ha sido estimada en unos $200 millones de dólares. Image zoom Torbjørn Olsen/GD/NTB scanpix/EPA-EFE/Shutterstock El hogar de los Hagen, en Lorenskog, Akershus. Image zoom FREDRIK HAGEN/AFP via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Nuestra teoría principal es que Anne-Elisabeth Hagen fue secuestrada por alguien que tenía un motivo financiero. Y en junio del 2019 pensamos que lo más probable es que la habían asesinado", explicó la policía de Øst en un comunicado. "Es particularmente importante aclarar el rol que jugó Tom Hagen para poder encontrar [el cuerpo] de Anne-Elisabeth Hagen y determinar si hubo alguien más involucrado [en el homicidio]". "Las sospechas contra Hagen aumentaban conforme pasaba el tiempo", explicó el portavoz Ase Kjustad Eriksson, durante una rueda de prensa. "El principal investigador, Tommy Broeske, ha concluido que 'no hubo secuestro. Este caso se ha caracterizado por la planeación temprana de un engaño planificado' ". Anne-Elisabeth Hagen y Tom Hagen se unieron en matrimonio en 1979. La pareja tenía tres hijos adultos y a pesar de su enorme fortuna mantenían un bajo perfil, según indica CNN. La investigación continúa.

