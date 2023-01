Milagros Soto, de 12 años, murió tras realizar peligroso reto en TikTok Milagros Soto, de 12 años, murió en su casa de Argentina tras hacer un reto en TikTok. Su familia dice que alguien la impulsó a realizar esta peligrosa actividad. Los detalles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Una niña de 12 años murió en Argentina tras realizar un reto en TikTok. Milagros Soto fue encontrada muerta en su hogar tras sumarse a una actividad masiva popular entre los adolescentes en esta red social, reporta el diario The New York Post. Milagros intentó hacer el "blackout challenge" o "desafío del apagón" en TikTok, que muchos jóvenes han intentado en busca de adrenalina. La tragedia ocurrió el 13 de enero en la ciudad Capitán Bermudez en la provincia de Santa Fe. La niña fue encontrada en su hogar colgando de una soga improvisada. Su tía Laura Luque compartió su dolor en sus redes sociales. "Perdió la vida haciendo un reto de TikTok", expresó Luque. "Mi familia y yo no tenemos consuelo", añadió la tía, según reporta el canal Telenueve. La joven hizo tres intentos, reveló su tía, antes de morir. Según los expertos este reto viral puede causar desmayos, daño cerebral, ataques epilépticos y hasta la muerte, como en el caso de Milagros Soto. "Aparentemente fue por un juego de TikTok, que ella hizo tres intentos", dijo su tía. "Ella en el tercer no se pudo quitar la soga. Ella era una persona alegre, increíble, una excelente sobrina, nieta, hija, una chica muy estudiosa. Acá todo el mundo la conocía como la niña que sonreía, con esos ojazos. Era una niña muy buena", añadió entre lágrimas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Milagros Soto Milagros Soto | Credit: Facebook/Laura Luque La tía advirtió que los adultos tengan más supervisión de los celulares de los niños y adolescentes. "Los papás por favor empiecen a controlar más los celulares porque están pasando cosas en las redes sociales que no deberían estar, que no deberían existir", dijo la tía. "Lo único que sé que yo a Milagros no la tengo más conmigo, que no la puedo volver a abrazar". Los familiares de Milagros revelaron que la niña se grabó y dejó un video del fatal incidente. Su tía dijo que la niña había recibido un mensaje por WhatsApp con el link a este challenge en TikTok. Laura Luque dijo que su sobrina había sido víctima de bullying y que había sufrido burlas y rechazo en la escuela. Se han reportado otras muertes de adolescentes que supuestamente perdieron la vida tras realizar este reto en TikTok.

