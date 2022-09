Migrante colombiana se quita la vida dentro de un albergue de Nueva York: deja una niña de 7 años y un niño de 15 La mujer que buscaba asilo en el país había llegado a la ciudad en mayo. "Es una tragedia" lamentó el alcalde de Nueva York al anunciar las noticias. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Bus con migrantes Credit: Getty Images Una joven madre colombiana que buscaba asilo en Estados Unidos se quitó la vida dentro de un albergue para migrantes de Nueva York. Así lo han dado a conocer este lunes múltiples fuentes sobre el trágico acontecimiento ocurrido este domingo y confirmado oficialmente por el alcalde de la ciudad, Eric Adams. "Los miles de personas que buscan asilo que hemos visto llegar a nuestra ciudad vinieron a este país buscando una vida mejor", exclamó el funcionario. "Tristemente ayer una mujer que buscaba asilo en una de nuestras cuatro instalaciones [de albergues para migrantes] se quitó la vida". La identidad de la mujer no ha sido revelada, sin embargo, NBC News y 1010 Wins afirman que se trata de una mujer procedente de Colombia que llegó en mayo pasado con sus hijos, una niña de 7 años y uno de 15. El albergue donde la mujer y sus hijos se encontraban alojados se ubica en el condado de Queens y también ha servido como lugar de alojamiento para personas sin techo. Trágicamente, fue el hijo de la mujer quien descubrió su cuerpo sin vida. Tuit del alcalde confirmando la tragedia: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Esta tragedia es un recordatorio de que tenemos la obligación de hacer todo en nuestro poder para ayudar a aquellos que tienen necesidad [de ayuda]", exclamó el alcalde Adams. "Nuestros corazones están rotos por [la muerte] de esta joven mujer y sus seres queridos [la ciudad de Nueva York] lamenta su fallecimiento". De acuerdo con dicha cadena televisiva, la mujer habría cruzado la frontera sur acompañada de su marido e hijos, pero que a él lo habían separado de la familia en dicho cruce. La tragedia ocurre en medio de la crisis desatada por el envío de migrantes procedentes de la frontera sur hacia estados del norte Washington, D.C., Nueva York, o Massachussetts. Por lo menos nueve de ellos llegaron el pasado domingo a Nueva York donde por lo menos 11, 000 migrantes han arribado desde el inicio del verano. De acuerdo con el diario The New York Times, autoridades de Nueva York buscan alojar a dichas personas en otros sitios, posiblemente en cruceros atracados en la bahía.

