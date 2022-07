Muere miembro del equipo de la serie Law & Order de un disparo en el set de grabación Un miembro del equipo de la famosa serie Law & Order murió en el set de filmación en Brooklyn, NY, a causa de un disparo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Equipo de "La ley y el orden" Equipo de "La ley y el orden" | Credit: Matt Doyle/Getty Images Un miembro del equipo de una de las versiones de la famosa serie Law & Order murió en el set de grabación en Brooklyn, NY, a consecuencia de un disparo. La víctima, identificada como Johnny Pizarro, de 31 años, casado y padre de tres hijos, era parte del personal de seguridad que estaba preparando la locación en una calle de Brooklyn en la que se iba a filmar ese día. De acuerdo con el diario New York Post, Pizarro había acabado de comenzar su turno de trabajo cuando se sentó en un automóvil alrededor de las 5:15 a.m. Poco después, alguien abrió la puerta del auto y le disparó en la cara y el cuello. Pizarro fue trasladado al Centro Médico Woodhull, donde fue declarado muerto poco antes de las 6 a.m., según la policía. El sospechoso huyó a pie de la escena y todavía no ha podido ser capturado. Las autoridades comunicaron que fue visto por última vez con una sudadera con capucha negra y pantalones negros. Hasta el momento la policía desconoce el motivo del asesinato, pero afirmaron que no descartan que pudo haberse provocado por una disputa relacionada con el estacionamiento. Equipo de "La ley y el orden" Equipo de "La ley y el orden" | Credit: Matt Doyle/Getty Images NBC y Universal Television, responsables de la famosa serie policial, se declararon en un comunicado de prensa entristecidos y sorprendidos por la noticia de la muerte de Pizarro. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Estamos trabajando con la policía local mientras continúan investigando. Nuestros corazones están con su familia y amigos, y les pedimos que respeten su privacidad durante este tiempo", añadieron. La filmación de Law & Order: Organized Crime se iba a reanudar en el set a las 6 a.m. Este martes se iba a grabar parte de la tercera temporada de la popular serie que protagonizan actores Chris Meloni y Ainsley Seiger.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Muere miembro del equipo de la serie Law & Order de un disparo en el set de grabación

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.