Mujer fue asesinada por enamorado que conoció en Tinder y se obsesionó con ella Ella buscaba el amor y encontró la muerte. Una mujer de 21 años fue asesinada por un hombre que conoció en el app para citas románticas Tinder. Los detalles del crimen. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Una joven de 21 años, oriunda de Massachussets, que estudiaba en la universidad en los Países Bajos, fue asesinada por un enamorado, reporta The New York Post. Mieke Oort buscaba el amor y encontró la muerte. La estudiante fue asesinada en su apartamento en Leeuwarden, un ciudad al norte de Amsterdam, reportó WCVB. El hombre que fue arrestado por su muerte fue identificado como Thomas R. La joven lo había conocido en el app para citas románticas Tinder. Si bien comenzaron una relación amorosa, ella después decidió no salir más con él. El hombre de 27 años se obsesionó con ella tras ser rechazado y la perseguía. "Ella era mi hermanita chiquita. No sabemos cómo sobrellevar esto", confesó su hermana Danique Oort al canal WCVB. "Ella tenía tanto más para dar y tenía tanto amor para todos. Era la mujer más dulce y más fuerte que yo he conocido", añadió sobre la víctima. La hermana le dijo al canal que el asesino de su hermana también había provocado un incendio en su apartamento. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Mieke Oort Mieke Oort | Credit: Mieke Oort/Facebook El hombre le puso un GPS a la bicicleta de ella para poder saber dónde estaba. La familia está destrozada y en shock. Sus seres queridos viajarán a los Países Bajos a despedirse de la joven y obtener más información sobre la investigación policial. El padre de la joven es holandés y ella decidió estudiar en Europa tras graduarse de la escuela secundaria en Estados Unidos. La joven recién había terminado con su novio antes de comenzar a salir con Thomas tras conocerlo por Internet, reportó el diario Daily Mail. Cuando la joven se reconectó con su exnovio, Thomas supuestamente se volvió violento y comenzó a hostigarla por WhatsApp y a perseguirla. El hombre intentó huir en un auto pero fue arrestado en Alemania después de ser entregado por sus padres a las autoridades.

