Famosa periodista lucha por su vida: "Necesitamos de sus oraciones" La animadora venezolana Michelle Sapene lleva varios días en cuidados intensivos en un hospital de Miami bajo delicado estado de salud. Sus padres piden ayuda urgente. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde sus redes sociales y con el amor que solo un padre puede sentir, Eduardo Sapene, reconocido y querido periodista venezolano, informaba con pesar del delicado estado de salud en el que se encontraba su hija. Michelle Sapene fue ingresada hace días en un centro médico de Miami para posteriormente ser trasladada al Kendall Regional Hospital, donde continúa luchando por su vida desde cuidados intensivos. Aunque algunos medios reportaron que la razón fue la esclerosis múltiple que padece, su progenitor negó en sus redes sociales que esa fuera la causa. "Le diagnosticaron una neumonía severa, causada por una poderosa bacteria (no es Covid-19) en sus pulmones y que a su vez estaba afectando sus riñones y páncreas. De allí fue trasladada, ese mismo día, 16 de Octubre, al Hospital Kendall Regional para tratarla. A la semana de estar hospitalizada Michu tuvo un paro cardio respiratorio y fue revivida por la pronta intervención de los galenos y enfermeras", detalló el señor Eduardo. Su condición, la cual sufre desde hace tres años, está controlada y tratada. En cambio, este virus afectó inmediatamente a sus signos vitales y diferentes órganos del cuerpo, tal y como informó el comunicador. Cada día, Michelle ha de pasar importantes pruebas médicas para ver su evolución y dar pasos en su recuperación, lenta pero no imposible. "La bacteria infecciosa que generó todo sigue alojada en sus pulmones y está siendo atacada con antibióticos. Le están haciendo hemodiálisis diaria y sus riñones están comenzando a recuperar su función. La están alimentando por una sonda que le colocaron en el abdomen", describió. Sus padres no se han separado de ella ni un momento y desde su posición han solicitado ayuda moral y económica para poder hacer frente a unos gastos que se siguen incrementando. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Necesitamos de sus oraciones, que son la mejor medicina. Si deseas y puedes darnos tu aporte económico, para ayudarnos a sufragar los enormes gastos médicos y de hospitalización, puedes hacerlo por el Gofundme que hemos creado", informó Eduardo. La ayuda recibida tanto en lo personal como en lo material es algo que la familia de Michelle agradece enormemente cada día con cálidos mensajes en los que también dan a conocer el parte médico de su hija. Este viernes se producía un avance pequeño, pero avance al fin y al cabo, que su padre celebraba con sus seguidores con un sentido mensaje. Aunque sigue en cuidados intensivos y su estado de salud es delicado "sus signos vitales están estables, durante algunas horas al día se muestra alerta y de buen ánimo", expresó emocionado. "Seguimos en oración". El proceso apunta a prolongarse varias semanas, lo que significa un aumento en los costos de los servicios de salud que no pueden enfrentar solos. Toda ayuda será bienvenida. Los mejores deseos y toda la fuerza para Michelle y su familia.

