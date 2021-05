¡Qué triste! Los Obama con el corazón roto ante sensible pérdida: “Una tarde muy difícil para nuestra familia” Michelle y Barack Obama afirmaron estar destrozados ante la muerte de su mejor amigo. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La familia Obama está de luto después de perder a su mejor amigo, miembro de su familia desde que llegaran a la casa Blanca, como regalo para sus hijas tras ganar las elecciones a la presidencia de los Estados Unidos: su perrito Bo, famoso en el mundo entero, ha fallecido. Así lo expresó el expresidente desde sus redes: "Hoy nuestra familia perdió a un verdadero y fiel amigo. Durante más de una década, Bo fue una grata y constante presencia en nuestras vidas. Feliz de vernos en nuestros mejores días y en los no tan buenos", aseguró. "Soportó todo el jaleo que supuso vivir en la Casa Blanca, ladraba a gusto pero no mordía, amaba saltar a la alberca en verano, era fantástico con los niños, feliz con las sobras que le dábamos en la mesa del comedor y tenía un pelo increíble. Era exactamente lo que necesitábamos y más de lo que hubiéramos podido imaginar. Le vamos a extrañar mucho", finalizó Obama. Michelle Obama reconoció que la pérdida de uno de sus perros ha sido un fuerte golpe para todos en casa: "Ha sido una tarde difícil para nuestra familia. Hemos tenido que decir adiós a nuestro mejor amigo, nuestro pero Bo, al perder su batalla contra el cáncer. Cuando estábamos en plena campaña el año 2008, le prometimos a nuestras hijas que les regalaríamos un perrito después de las elecciones. En esos momentos, pensamos que sería una compañía para ellas. No teníamos idea de lo que iba a significar para todos". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Después de recordar importantes momentos de sus vidas en los que Bo fue su fiel compañero durante la presidencia de su marido, recordó que: "Ahí estuvo también cuando el ritmo de nuestras vidas bajó, cuando vimos partir a nuestras hijas rumbo a la universidad, cuando tuvimos que adaptarnos al nido vacío". "El último año, con todos de vuelta en casa por la pandemia, Bo fue quien más lo disfrutó. Toda su gente de nuevo bajo el mismo techo, igual que cuando llegó a casa", y reconoció que, gracias a eso, sus hijas habían pasado mucho tiempo junto a él justo al final de su vida. No olvidó agradecer todas las muestras de cariño que tuvo la gente con su mascota: "Sabemos que no somos los únicos que amábamos a Bo y estamos agradecidos por el cariño que le brindaron a través de los años", y recomendó a sus seguidores que abrazaran a sus perritos esta noche y les rascaran la panza en su nombre. "Michelle, Barack, Malia, Sasha y Sunny", firmó, incluyendo el nombre de su otra mascota.

