Michelle Obama carga contra Donald Trump: "Es el presidente equivocado para este país" La exprimera dama hace poderoso llamamiento a derrotar al presidente en las próximas elecciones. Él arremete contra su discurso "extremadamente divisivo". La exprimera dama Michelle Obama subió el volumen a la Convención Demócrata con un poderoso discurso en el que hizo un llamamiento a derrotar al presidente Donald Trump en las próximas elecciones presidenciales. La esposa del expresidente Barack Obama no se anduvo con rodeos y llamó al mandatario número 45 de la nación "el presidente equivocado para nuestro país". "[Trump] ha tenido tiempo de sobra para probar que podía hacer el trabajo, pero claramente es difícil de comprender. No está a la altura del momento. Simplemente no puede ser quien necesitamos que sea", indicó la también abogada de 56 años sobre el multimillonario de 74. "Vivimos en una nación que está profundamente dividida", prosiguió Obama en su explicación de porqué habría que votar por Joe Biden, candidato presidencial del Partido Demócrata. "Si piensan que las cosas no pueden ir a peor, confíen en mi, sí que pueden; y lo harán si no hacemos un cambio en estas elecciones". Én su discurso de 18 minutos Obama invitó al público a no "cerrarse al ruido y al miedo" y pidió a aquellos que apoyan a la administración actual a abrir sus corazones. "Saben que lo que está pasando en este país simplemente no está bien". El mensaje fue claro y directo hacia el presidente quien esta mañana había publicado , por lo menos, 4 tuits haciendo referencia al discurso de Obama. ?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1295552611026780160%7Ctwgr%5E&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.huffpost.com%2Fentry%2Fmichelle-obama-speech-dnc-2020_n_5f3a6bfcc5b6959911e74654 Trump respondió con una cascada de tuits : SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Posteriormente Trump volvió a arremeter en contra de la esposa de Obama durante un evento llevado a cabo esta mañana en la Casa Blanca, y donde calificó a la exprimera dama de "extremadamente divisiva", criticándola por no hablar "en vivo". "Estaba abrumada. La grabaron", recalcó el presidente. "Ni siquiera mencionó a la candidata a vicepresidente [Kamala Harris] en su discurso". Las elecciones presidenciales se realizarán el próximo 3 de noviembre en todo el país.

