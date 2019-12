Michelle Obama defiende a la joven ambientalista Greta Thunberg tras ataque de Donald Trump La ex primera dama estadounidense Michelle Obama ofrece un sabio consejo a la activista Greta Thunberg tras ser criticada por el presidente Donald Trump en sus redes sociales. By Isis Sauceda / L.A. ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Tras un comentario burlesco que el presidente estadounidense Donald Trump lanzó contra la activista Greta Thunberg, la ex primera dama Michelle Obama no se mantuvo callada y envió un alentador mensaje de apoyo a la adolescente. A través de su cuenta de Twitter, Obama aconsejó a la líder ambientalista que hiciera caso omiso de los comentarios negativos de la gente que duda de su causa. “No dejes que nadie apague tu luz”, le escribió Obama. “Tal y como las niñas que he conocido en Vietnam y alrededor del mundo, tienes tanto que ofrecernos. Ignora a los escépticos y [debes] saber que millones de gente te están aplaudiendo”. El mensaje de apoyo de Obama se da luego de que Trump calificara de “ridículo” el hecho de que la joven que lucha por combatir la crisis climática fuera nombrada como la Persona del Año por la revista Time, título que el presidente obtuvo en el 2016, y que en el pasado ha sido otorgado a figuras como el Papa Francisco y los ex presidentes George W. Bush y Barack Obama. “¡Greta debe trabajar en su problema para controlar su ira, luego debe ir [a ver] una buena película con un amigo! ¡Relájate Greta, relájate!”, escribió Trump en su cuenta de Twitter. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, el candidato presidencial demócrata Joe Biden salió en defensa de la joven reprobando y cuestionando el comportamiento del presidente. “¿Qué tipo de presidente le hace bullying a una adolescente?”, preguntó en la misma red social. Pero Thunberg parece haber tomado el comentario de Trump con mucha gracia e ironía, cambiando la biografía de su perfil para reflejar las palabras del mandatario. ¡Felicidades Greta! Advertisement

