Justicia para mujeres que fueron asesinadas y desechadas en autopistas de Los Ángeles Michelle Lozano y Bree'Anna Guzmán —dos mujeres que fueron asesinadas y desechadas en autopistas en Los Ángeles— finalmente tendrán justicia. Geovanni Borjas fue sentenciado a cadena perpetua por estos crímenes. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Dos jóvenes hispanas que fueron violadas, asesinadas y desechadas en autopistas en Los Ángeles en el 2011 finalmente tienen justicia. Su asesino, Geovanni Borjas, de 38 años, fue sentenciado a cadena perpetua. Borjas fue encontrado culpable de matar y violar a Michelle Lozano, de 17 años, y a Bree'Anna Guzmán, de 22 años. Cinco años después de su arresto y más de una década después de cometer los crímenes, Borjas se declaró culpable, reporta Univision. Michelle Lozano, una estudiante de 17 años, fue encontrada muerta el 25 de abril de 2011. La joven fue violada y estrangulada. Su cadáver fue encontrado envuelto en bolsas de plástico, dentro de una tina de baño, cerca de la autopista 5 en Boyle Heights, Los Ángeles. Michelle desapareció al salir de la escuela secundaria donde estudiaba. Geovanni Borjas, Bree’Anna Guzman y Michelle Lozano Geovanni Borjas, Bree’Anna Guzman y Michelle Lozano | Credit: AP/Shutterstock; LAPD (2) Bree'Anna Guzmán, de 22 años —una madre de dos niñas de 6 y 2 años— fue encontrada muerta cerca de otra autopista en Los Ángeles el 26 de enero del 2012. La joven madre desapareció el día después de Navidad, cuando salió a la tienda a comprar jarabe par la tos. Si bien los crímenes ocurrieron con 8 meses de diferencia, ambas mujeres vivían en el vecindario de Lincoln Heights. Las autoridades sospechaban que se trataba de un mismo asesino ya que las muestras de ADN recuperadas de los cuerpos de las víctimas coincidieron. Los familiares mostraron su dolor en la corte, algunos reclamando que Borjas merecía la pena de muerte, reporta ABC 7. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Geovanni Borjas Kidnapped Women Arrest, Los Angeles, USA - 30 May 2017 Credit: AP/Shutterstock Los investigadores compararon este ADN encontrado en las víctimas y en las escenas de estos crímenes con muestras de ADN de hombres que estaban cumpliendo sentencias en cárceles de California. Encontraron que el ADN era similar al de un hombre que estuvo preso por violencia doméstica, el padre de Geovanni Borjas. Los detectives entonces siguieron al hijo y obtuvieron su ADN de una muestra de saliva en la acera, después de que Geovanni escupiera mientras caminaba. "Nunca he encontrado a nadie con tanta sangre fría. No había ninguna razón para estos crímenes", dijo el juez de la Corte Superior del condado de Los Ángeles, Larry Paul Fidler.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Justicia para mujeres que fueron asesinadas y desechadas en autopistas de Los Ángeles

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.